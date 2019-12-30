31 ديسمبر.. ساندي تحيي حفل رأس السنة في الرحاب

تستعد الفنانة ساندي، لأحياء حفل رأس السنة 2020، يوم 31 ديسمبر الجاري، في السوق الشرقي في الرحاب.



نشرت ساندي، بوستر الحفلة من خلال حسابها الرسمي على "أنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "إستوني نحتفل بالسنة الجديدة مع بعض في حفلة حلوة أوي يوم ٣١ ديسمبر #sandy2020".



وفي نفس السياق تستعد ساندي، لطرح ألبومها الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهت مؤخرًا من تسجيل أغاني الألبوم في الاستوديو.



يذكر أن أبرز أعمال ساندي، الفنية كل من أغنية "عايزة أقولك"، و"زي عادتك"، و"حب"، وغيرها من الأغاني المتنوعة.

