وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين يكشفان تفاصيل الهجمات على حزب الله

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الهجمات على مواقع كتائب حزب الله في العراق وسوريا كانت ناجحة، مضيفا أنه ناقش خيارات أخرى "وأفعال أخرى ضرورية" مع الرئيس دونالد ترامب.





وذكر إسبر: "اتخذنا إجراءات هجومية دفاعًا عن موظفينا ومصالحنا في العراق من خلال إطلاق هجوم بطائرات F15 ضد 5 أهداف مرتبطة بكتائب حزب الله، وهي ميليشيا شيعية برعاية إيران. تضمنت الأهداف التي هاجمناها 3 أهداف في غرب العراق وهدفين في شرق سوريا".





فيما صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن هجمات كركوك لم تكن الأولى من نوعها، مشيرا إلى أن الهجمات المدعومة من إيران كانت قائمة منذ أسابيع معرضة حياة الأمريكيين للخطر.





وتابع بومبيو: "ما فعلناه اليوم هو رد حاسم يوضح ما يقوله الرئيس ترامب منذ أشهر وأشهر وأشهر وهو أننا لا نقف متفرجين والجمهورية الإسلامية في إيران تقوم بأفعال تضع حياة الأمريكيين والأمريكيات في خطر".





وكانت الطائرات الأمريكية استهدفت 5 مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في سوريا والعراق.