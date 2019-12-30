اليوم.. آداب حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول

بدأت كلية الآداب جامعة حلوان اليوم الاثنين، امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الليسانس بالكلية بجميع الاقسام بحيث تنتهى الامتحانات الخميس الموافق 23 يناير 2020.



ويؤدي طلاب الفرق الأربعة، الامتحان على فترتين فى اليوم الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشر ظهرا، والفترة الثانية من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الثانية مساء.



ويتم امتحان طلاب كلية الآداب بقاعة مبنى الفصول والمعامل بالكلية و بعض المدرجات الصغير بالجامعة.



وتم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح إدارة أعمال الامتحانات من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذا الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب.