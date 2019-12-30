دولة عربية تعلن تأييد الهجمات الأمريكية على مقرات حزب الله

أعربت مملكة البحرين عن تأييد القصف الأمريكي لمواقع كتائب حزب الله في كل من العراق وسوريا.





وأشادت المملكة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بما وصفته الدور الاستراتيجي المهم الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة.





وقالت البحرين، إنها تجدد موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.





وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسئولين أمريكيين قولهم، إن قوات التحالف الدولي ضد داعش، بقيادة واشنطن، نفذت ضربات جوية استهدفت مقار لحزب الله في العراق.





وقال المسئولون: "الجيش الأمريكي نفذ ضربات دفاعية في العراق وسوريا ضد جماعة كتائب حزب الله".



