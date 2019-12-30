مقتل وإصابة 3 في إطلاق نار داخل كنيسة بتكساس الأمريكية.. فيديو

لقي شخصان مصرعهما وأًصيب اخر في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية تكساس الأمريكية أثناء القداس.





ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية فتح مسلح النار، على المصلين داخل إحدى الكنائس في ولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل اثنين واصابة ثالث.





وطاردت السلطات الأمريكية مطلق النار، وقتل على الطريق السريع في الولاية.





وقال مسئول الشرطة: "اليوم ، سار الشر بيننا بجرأة، لكن اسمحوا لي أن أذكركم: لقد قام الناس الطيبون بالتوقف وأوقفوه قبل أن يصبح الوضع أسوأ".



