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أخبار العالم

مقتل وإصابة 3 في إطلاق نار داخل كنيسة بتكساس الأمريكية.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:09 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
لقي شخصان مصرعهما وأًصيب اخر في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية تكساس الأمريكية أثناء القداس. 

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية فتح مسلح النار، على المصلين داخل إحدى الكنائس في ولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل اثنين واصابة ثالث. 

وطاردت السلطات الأمريكية مطلق النار، وقتل على الطريق السريع في الولاية. 

وقال مسئول الشرطة: "اليوم ، سار الشر بيننا بجرأة، لكن اسمحوا لي أن أذكركم: لقد قام الناس الطيبون بالتوقف وأوقفوه قبل أن يصبح الوضع أسوأ".

يأتي ذلك عقب ساعات قليلة من هجوم بالطعن الذي تعرض له كنيس يهودي في الولايات المتحدة، ما أسفر عن عدد من الإصابات.
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