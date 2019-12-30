الدوري السعودي.. الهلال يواجه العدالة في مؤجلة الجولة العاشرة

يستضيف فريق الهلال السعودي ، نظيره العدالة ، اليوم الاثنين ، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.





ويسعى الهلال إلى تعويض تعثره في الجولة الماضية بالتعادل مع الحزم 1-1 وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب البطولة واللحاق بالنصر متصدر الترتيب.





ويدخل الفريق العاصمي المباراة برصيد 21 نقطة في المركز السابع، وله 3 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في نهائي دوري أبطال آسيا وبطولة كأس العالم للأندية.



