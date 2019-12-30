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منوعات

مغردون يطلقون هاشتاج #كلمتك_للسنة_الجديدة تزامنا مع قرب العام الجديد.. شاهد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
سنة 2020
سنة 2020
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #كلمتك_للسنة_الجديدة تزامنا مع قرب بداية العام الميلادي الجديد 202‪0

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏أنا داخل بستر والصحة 😂😂الحمدالله
‎#كلمتك_للسنة_الجديدة

‏إذا مصممين على كلمة سنة فلن تكون لكم سعيدة مثل ما تتمنون، لأن السنة في القرآن تعبر عن شقاء وجدب وأيام عسيرة، استبدلوا كلمة السنة بالعام لأنه يعبر عن الرخاء والسعادة. ‎#كلمتك_للسنة_الجديدة

‏دلعيني! ‎#كلمتك_للسنة_الجديدة

‏‎#كلمتك_للسنة_الجديدة
باقي يوم وندخل ‎#سنة_2020 حبيت أقولك
كل عام والله يديم ضحكتك ولا يمس قلبك حزن ولا يمس عيونك دمع ويديمك لكل شخص تحبه ويحفظك من كل شر.
كل عام وأنت بألف خير مقدما.
والله يجعل هالسنة بتحقيق أجمل مما تمنيت
إن شاء الله تكون سنة خير عليك سمو الأمير 


‏‎#كلمتك_للسنة_الجديدة
اللهم بشرنا فيها بما يسرنا

‏كلمتنا للسنة الجديدة هي أن يديم الله علينا الأمن والأمان في وطننا الحبيبة عمان..
‎#كلمتك_للسنة_الجديدة 

‏لو داخله على نكد إحنا مستكفيين أبوس إيدك
‎#كلمتك_للسنة_الجديدة

‏‎#كلمتك_للسنة_الجديدة
اوصفيلي أحلامي اللي هتحققهالي وحاولي تكدبي عليا.

‏‎#كلمتك_للسنة_الجديدة
يا ربي تكون أحلى سنة وتعوضني عن كل غصة ودمعة وحزن يا ربي سنة سعيدة فيها يجبر خاطري ويفرج همي.. يا ربي أسعدني سعادة أبكي من جمالها يا ربي أسعدني سعادة الدارين ولي كل من قال آمين 🤲🏻😭
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