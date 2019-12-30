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رياضة

جلوب سوكر.. حمد الله يفوز بجائزة أفضل لاعب عربي في 2019

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:30 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
فاز المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر السعودي ، بجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب عربي للعام 2019، واستلم اللاعب الجائزة في حفل سنوي يتم خلاله منح الجوائز للمتفوقين في مجال كرة القدم، ينظم في دبي الإماراتية.

وتوج حمدالله بالجائزة، متفوقًا على منافسيه سالم الدوسري لاعب فريق الهلال وأكرم عفيفي لاعب فريق السد وطارق حامد لاعب الزمالك.

وجوائز جلوب سوكر (Globe Soccer Awards) هي جوائز سنوية يتم منحها للمتفوقين في مجال كرة القدم. يتم تنظيمها من قبل الجمعية الأوروبية لوكلاء اللاعبين EFAA ورابطة الأندية الأوروبية ECA.

ويقدم حمدالله مستويات جيدة مع فريقه النصر حيث توج معه ببطولة الدوري للموسم الماضي وتوج معه بجائزة أفضل لاعب وهداف البطولة لذات الموسم، ويتصدر حاليًا ترتيب هدافي الدوري.
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