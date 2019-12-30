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فن

حسن حسني: ادعولي يتعرض عليا فيلم أو مسلسل.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:49 ص
حسن حسني
حسن حسني
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آيه عاطف
عبّر الفنان حسن حسني، عن سعادته بتكريمه من قبّل نقابة المهن التمثيلية منذ عدة أيام، والاحتفال به وبأعماله الفنية وسط حضور عدد من الفنانين كان أبرزهم محمد هنيدي، ومحمد سعد.

وقال حسن حسني، في أحد اللقاءات إنه حقق كل ما يتمناه، والأهم هو حب الناس الذي لا يستطيع أن يعوضه بشئ، كما أكد أن خطوة تكريمه هي مبادرة جيدة جدًا من النقابة.

أما عن أعماله الفنية المقبلة قال: "لحد دلوقتي متعرضش عليا غير مسرح.. ادعولي يجيلي فيلم ولا مسلسل.. المسرح بيكون متعب أوي".

يذكر أن قدم الفنان حسن حسني، العديد من الأعمال الفنية الناجحة، كان من بينها فيلم "اللمبي".
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