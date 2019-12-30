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فن

أخبار الفن| محمد رمضان يثير الجدل بملابس غريبة.. حسن حسني: ادعولي يتعرض عليا فيلم أو مسلسل

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:04 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:


أحيا الفنان محمد رمضان، منذ قليل حفلا غنائيا كبيرا في المغرب، وقد سافر قبل بدء حفله إلى هناك استعدادًا لمقابلة جمهوره.


عبّر الفنان حسن حسني، عن سعادته بتكريمه من قبّل نقابة المهن التمثيلية منذ عدة أيام، والاحتفال به وبأعماله الفنية وسط حضور عدد من الفنانين كان أبرزهم محمد هنيدي، ومحمد سعد.


انتهى القائمون على برنامج it show time المذاع عبر قناة cbc من تسجيل حلقة رأس السنة والتي يتم تقديمها بشكل مختلف حيث يظهر لأول مرة السقا مع زوجته الإعلامية مها الصغير مقدمة البرنامج بصحبة المذيعة دينا حويدق. 


تنظم "كايرو شو" اليوم الإثنين، حفل تسليم جوائز مسابقتها لشباب المسرحيين والتي تم إعلان نتيجتها في يوليو الماضي.
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