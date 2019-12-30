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محافظات

كفنت ياسمين بـ هدوم الجهاز.. أم تودع جثمان ابنتها في مشهد مؤثر بعد حادث بورسعيد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:19 ص
محمد الغزاوي

في مشهد مؤثر ودع أهالي ضحايا حادث أتوبيس طريق بورسعيد دمياط جثامين ذويهم إلى القبور ، ما بين الدموع والزغاريد.

الحادث راح ضحيته 23 وأصيب 6 آخرين أغلبهم من الفتيات العاملات بمصنع سبا بمنطقة الاستثمار العامة ببورسعيد العديد.

وفي مشهد انفطرت له القلوب واقشعرت له الابدان ودعت ام عروس الجنة جيهان معاطي، جثمان ابنتها اثناء نزولها القبر للدفن بالزغاريد وسط بكاء المشيعين.

ابنة قرية المناصرة الواقعة غرب بورسعيد طالبة الصف الثالث الثانوى الصناعى كانت تذهب للاستثمار للتدريب ليكون موتها بمثابة الصدمة لأسرتها .

أما عروس الجنة ياسمين فكفنتها امها الحاجة نصرة ابراهيم بشوار زواجها وظلت الأم تردد: "شوفتم اخذت اللحاف و الفوط من جهاز ياسمين علشان اكفنها بهم".

عرائس الجنة الأم و ابنتها اللتان أبيا أن يفترقا حتى الموت فالأم عبير احمد سلامة تبلغ من العمر ٤٨عاما " مطلقة " تعول أسرتها المكونة من ولدين و بنت و نظرا لارتباطها الشديد بأبنتها فعدما ذهبت الابنة نورا جمعة طالبة الصف الثالث الثانوى الصناعى للتدريب فى الاستثمار رافقتها والدتها للعمل و لتكون بجوار ابنتها و ظلت بجوارها حتى فارقا الحياة معا.

ويحكي الابن احمد جمعة ابن المتوفاة عبير وأخو المتوفاة نورا تفاصيل ما قبل الحادث عندما قرر محمد ان يذهب مع والدته عبير و اخته نورا للعمل فى يوم استراحته و كان من المقرر أن يركب معهما الباص أثناء الذهاب و العودة.

وقال أحمد: "تم الاتفاق على ذلك و لكن عندما قامت امى من النوم هى واختى نورا و قاموا بالنداء على مرات عديدة إلا ان الكسل جعلنى أنام و لم استيقظ الا على صوت الجيران وهم يطرقون الباب على لاذهب للبحث عن أمى و أختى فى موقع الحادث".

هكذا كانت الروايات لأربعة من عرائس الجنة خرجوا بحثا عن لقمة العيش وطالبين العالم فعادوا مكفنيين ليشيعهم المئات من أهالي قريتهم غرب بورسعيد ويتباكاهم الآلاف من أهالي بورسعيد.
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