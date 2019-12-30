الدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30-12-2019 والقنوات الناقلة

نادي مصر وطنطا

يدخل الفريقين المباراة التي تنطلق في الثانية والنصف ظهرا ، وهما يبحثان عن الفوز لتحسين ترتيبهما في جدول المسابقة، حيث يحتل نادى مصر المركز الـ15 برصيد 8 نقاط ، فيما يحتل طنطا المركز الـ12 ، برصيد 10 نقاط.

الجونة والإنتاج الحربى



تقام اليوم الاثنين 30-12-2019 ، مباراتين من الأسبوع الـ11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.المباراة الأولى بين نادي مصر، ونظيره طنطا، وتنطلق في تمام الثانية والنصف ظهرا، على ستاد الكلية الحربية، والثانية تنطلق في الخامسة مساء بين الانتاج الحربي، والجونة، على ملعب الأخير.ويتولى وائل فرحان ومحمد عبد القادر وأحمد الكيال ثنائى المساعدين ومحمد الديب حكما رابعا لمباراة فريق إف سي مصر مع نظيره فريق طنطا.تنطلق المباراة في الخامسة مساء ، ويحتل الفريق الساحلي ، المركز الـ13 برصيد 10 نقاط ، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الـ7 برصيد 15 نقطة.بينما جاء لقاء الجونة مع الإنتاج الحربي لإدارة طاقم تحكيم مكون من صبحي العمراوي ومحمد عبد المجيد جيدو وسيد نافع وماهر عرابي حكما رابعا.وتذاع مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، على قناتي، أون سبورت ، وتايم سبورت.