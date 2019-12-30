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رياضة

الدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30-12-2019 والقنوات الناقلة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تقام اليوم الاثنين 30-12-2019 ، مباراتين من الأسبوع الـ11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

المباراة الأولى بين نادي مصر، ونظيره طنطا، وتنطلق في تمام الثانية والنصف ظهرا، على ستاد الكلية الحربية، والثانية تنطلق في الخامسة مساء بين الانتاج الحربي، والجونة، على ملعب الأخير.

نادي مصر وطنطا
يدخل الفريقين المباراة التي تنطلق في الثانية والنصف ظهرا ، وهما يبحثان عن الفوز لتحسين ترتيبهما في جدول المسابقة، حيث يحتل نادى مصر المركز الـ15 برصيد 8 نقاط ، فيما يحتل طنطا المركز الـ12 ، برصيد 10 نقاط.

ويتولى وائل فرحان ومحمد عبد القادر وأحمد الكيال ثنائى المساعدين ومحمد الديب حكما رابعا لمباراة فريق إف سي مصر مع نظيره فريق طنطا.

الجونة والإنتاج الحربى
تنطلق المباراة في الخامسة مساء ، ويحتل الفريق الساحلي ، المركز الـ13 برصيد 10 نقاط ، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الـ7 برصيد 15 نقطة.

بينما جاء لقاء الجونة مع الإنتاج الحربي لإدارة طاقم تحكيم مكون من صبحي العمراوي ومحمد عبد المجيد جيدو وسيد نافع وماهر عرابي حكما رابعا.

وتذاع مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، على قناتي، أون سبورت ، وتايم سبورت.
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