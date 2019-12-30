AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جراهام: اللغة الوحيدة التي تفهمها إيران هي القوة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:57 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أكد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام على سعادته بالقصف الأمريكي لميلشيات حزب الله في العراق، مشيرا إلى أَن اللغة الوحيدة التي تفهمها إيران هي القوة.

وقال جراهام في تغريدة له على حسابه بـ "تويتر": "سعيد للغاية لرؤية الضربة الأمريكية ضد (وكلاء إيران / حزب الله ) ردًا على الهجوم على القوات الأمريكية في العراق".

وأضاف: "إنني أقدر تقديرًا كبيرًا إدارة ترامب على محاسبة ملالي إيران على ممارساتهم في العراق وسوريا".

وقالت فضائية العربية إن 41 إيرانيا و25 من عناصر الحشد الشعبي العراقي هم حصيلة القصف الأمريكي على مقرات حزب الله في سوريا والعراق. 

وكانت استخبارات كتائب حزب الله أكدت أن معركتها اليوم باتت مع الولايات المتحدة مفتوحة على كل الاحتمالات قائلة إنه: "لا خيار لنا سوى المواجهة".

وأضافت أن: "ليس ثمة حسابات ستمنعنا من الرد على جريمة استهداف حماة الوطن من أبناء الحشد الشعبي". 

وتابعت: "نحن في حالة استنفار وانعقاد مستمر لبحث آلية الرد المناسب من الخيارات المتاحة لدينا على الجريمة الأميركية بحق أبناء الحشد الشعبي". 

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسئولين أمريكيين قولهم إن قوات التحالف الدولي ضد داعش، بقيادة واشنطن، نفذت ضربات جوية استهدفت مقار لحزب الله في العراق.

وقال المسئولون: "الجيش الأمريكي نفذ ضربات دفاعية في العراق وسوريا ضد جماعة كتائب حزب الله".

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن عددًا من عناصر حركة حزب الله لقوا مصرعهم إثر استهداف طائرة بدون طيار لمعسكر القائم غربي العراق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا: نفذنا ضربات جوية على مقرات حزب الله في العراق وسوريا

مقرب من أخطر جنرالات إيران.. مقتل قائد كبير في الحشد الشعبي بالقصف الأمريكي

تعليق ناري من حزب الله على استهداف الولايات المتحدة لمقراته

اجتماع طارئ للرئيس الأمريكي وقادته العسكريين.. لهذا السبب

تعرف على أعداد وجنسيات قتلى الهجمات الأمريكية على مقرات حزب الله

دولة عربية تعلن تأييد الهجمات الأمريكية على مقرات حزب الله

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| خناقة شوارع بين لاعبي الأهلي والزمالك.. سعد سمير يضع مسئولي الأهلي في مأزق.. حمد الله يتفوق على طارق حامد

كهربا لا يشرفنا.. مرتضى منصور: خاتم وليد سليمان مقري عليه

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

تعرف على .. ما الذي يمكن أن يفعله الأوميجا 3 للجسم؟

فيديوجراف| فوطة أبو جبل المسحورة.. وتعادل الزمالك وزيسكو

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش