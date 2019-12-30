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رياضة

الدوري السعودي.. تغريم مساعد مدرب النصر للتدخين داخل الملعب

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:20 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 50.625 ريال، بسبب التأخر في نزول أرض الملعب في مباراة فريقه أمام العدالة، كما غرمت مساعد المدرب عشرون ألف ريال، نظير تدخينه داخل الملعب في نفس المباراة.

وجاء في حيثيات قرار اللجنة، مخالفة النادي المادة 62 من اللائحة لتأخر نادي النصر في النزول إلى أرض الملعب مدة دقائق قبل بداية شوطي المباراة، ودفع الغرامة المالية خلال فترة لا تتعدى شهرًا من صدور القرار القابل للاستئناف.

وغرمت اللجنة أرنالو مانويل مساعد مدرب النصر 20 الف ريال لقيامه بالتدخين داخل ملعب المباراة.

كما غرمت لجنة الانضباط النادي الأهلي السعودي مبلغ 22 ألف ريال نظرًا لتأخير إداري الفريق في تسليم كشف أسماء المشاركين في مباراة الفريق أمام ضمك في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
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