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أخبار العالم

حقيقة عزم وزير الخارجية الأمريكي الاستقالة من منصبه

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين عن عدم نية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة عن كانساس. 

وقال أوبراين في تصريحات إلى شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية: ""آمل وأتوقع أن يبقى وزير الخارجية بومبيو. تحدثت معه حول هذا الأمر منذ ليلتين. قال إنه لن يخوض انتخابات مجلس الشيوخ. وقال إنه سيبقى وزيرًا للخارجية".

تصاعدت التكهنات حول استعداد بومبيو لترك منصبه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك عقب ظهور حسابات على التواصل الاجتماعي تدعو إلى ترشيحه في هذا المنصب. 

وذكرت مصادر لشبكة سي إن إن الأسبوع الماضي أن بعض مسؤولي إدارة ترامب يتناثرون حول أسماء البدائل المحتملة. من بينهم أوبراين، وكذلك وزير الخزانة ستيفن منوشين ونائب وزير الخارجية ستيفن بيجون.

وفي تعليقه على الأمر قال أوبراين أنا أحب ما أقوم به هنا، أنا سعيد للجلوس في هذا المنصب. 

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