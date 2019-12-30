لاستبعاده عن التشكيل الأساسي.. لوكا مودريتش يدرس الرحيل عن ريال مدريد

يفكر الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، في الرحيل عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، إذا استمر ابتعاده عن التشكيلة الأساسية خلال المواجهات الكبيرة، خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2020.





وفضل زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، الدفع بالشاب فيدي فالفيردي في منطقة الوسط بجوار كاسيميرو وكروس، مع وضع مودريتش على دكة البدلاء لضمان قوة بدنية في المنتصف.





وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأحد، إلى أن الكرواتي غير مرتاح بسبب وضعه الحالي، لكنه سيحاول بذل أقصى مجهود في الدور الثاني من أجل اكتساب ثقة مدربه من جديد.



