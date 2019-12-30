الجنيه يرتفع أمام الدولار.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 30-12-2019

اليوم الاثنين 30-12-2019 ، وأ

الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر

أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.99 جنيها بعد ان كان 16.05 جنيها منذ أسبوعين، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 30-12-2019 وأ

الأجنبية في البنوك.