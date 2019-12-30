أخبار الرياضة ليلا.. قذائف رئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة والأهلي.. خاتم وليد سليمان.. جماهير الإسماعيلي تسب المحمدي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:





شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، هجوما حادا على اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، بسبب قرار إيقافه الذي صدر عن لجنة الانضباط لمدة 3 مباريات.