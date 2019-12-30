أخبار الرياضة ليلا.. قذائف رئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة والأهلي.. خاتم وليد سليمان.. جماهير الإسماعيلي تسب المحمدي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:
شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، هجوما حادا على اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، بسبب قرار إيقافه الذي صدر عن لجنة الانضباط لمدة 3 مباريات.
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة نارية لمسئولي النادي الأهلي، بشأن التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا ، قائلا : النادي لا يشرفه تواجد كهربا في الفريق الأبيض.
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم للاجتماع بمقر النادي يوم الأربعاء المقبل لمناقشة بعض الأمور الخاصة باللجنة المؤقتة للجبلاية.
شدد باهر ، على أن جماهير الإسماعيلي تهاجمني وتقول لي أنت لا تستحق حمل شارة قيادة الفريق، ولكن أن يصل الأمر إلى سبب والدتي، أنا لا أقبل بذلك تماما.
أشاد هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائلا: "يسير بخطي ثابتة تحت قيادة رينيه فايلر".
أعرب باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك ، عن اندهاشه ، لما يحدث في الفريق وما يعانيه من أزمة في النتائج سواء في المباريات المحلية أو الإفريقية.
كشف تقارير إعلامية فرنسية، أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، عرض على الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول تدريب الفريق.