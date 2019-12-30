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أخبار البلد

مستقبل وطن يستضيف الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب المصرية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:03 ص
مستقبل وطن يستضيف
مستقبل وطن يستضيف الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب
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أ ش أ
استضاف حزب مستقبل وطن مساء أمس الأحد الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب المصرية بمشاركة أوسع عن الجلستين السابقتين، بمشاركة قيادات أحزاب (الوفد، والتجمع، والمحافظين، والمؤتمر، والعدل، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والغد، والشعب الجمهوري) إلى جانب قيادات حزب مستقبل وطن، وبحضور السيد الشريف وكيل مجلس النواب.

وشهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا بين المشاركين لاستكمال رؤية الأحزاب حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأفضل الآليات التي يجب النص عليها في مشروعات القوانين المنظمة لها والمطروحة على مجلس النواب للوصول إلى أفضل صيغة تضمن تمثيل الأحزاب بما يعكس إرادة الشعب في المجالس المنتخبة.

وفي بداية اللقاء، قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن إن الحزب حريص على الدخول في حوار حول كافة الخطوات المقبلة لضمان التعددية داخل المجالس المنتخبة، مشددا على أن الجلسة الثالثة للحوار هي امتداد للجلستين السابقتين، مؤكدا أن الجلسات المقبلة ستشهد مزيدا من النقاشات المثمرة.

من جانبه، وجه السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب، الشكر لكل المشاركين في جلسة الحوار وأكد أن استكمال الاستحقاقات الدستورية خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح السياسي بمصر، مؤكدا أنه لا يستطيع حزب بعينه أن يقود الحياة السياسية في مصر لذلك حرص حزب مستقبل وطن لعقد جلسات حوارية ونقاشية لسماع الرأي والرأي الأخر.

وأكد وكيل المجلس أن توصيات جلسات الحوار الوطني التي ينظمها حزب مستقبل وطن ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم عرضها على البرلمان كجزء من عملية الإصلاح السياسي لبناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة.

من جانبه، قال فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد إن الهيئة العليا للحزب وافقت على المشاركة في هذا الحوار في إطار السعي إلى تحقيق مصلحة الوطن.
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