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أخبار العالم

سخط تركي بسبب تعديل قسم خريجي كلية الشرطة.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
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شريف سيد
انتشر شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لخريجي كلية الشرطة في تركيا، تسبب في حالة من الغضب والسخط الشعبي. 

ويظهر في شريط الفيديو خريجي كلية الشرطة، من النساء، وهن يؤدين القسم عقب التخرج، حيث يقسموا بالانتقام من الأعداء، وهو ما اعتبره الشعب التركي عكس الغرض من عمل الشرطة. 

وقال نشطاء تويتر إن تغيير القسم ليصبح الانتقام من الأعداء، يحول وظيفة الشرطة من القبض على المجرمين وتسليمهم للعدالة إلى الانتقام من كل معارض للنظام. 

قسم خريجو الشرطة قائلين: "بالله والقرآن على الانتقام من الاعداء"، ما أثار أيضا سخط بسبب إدخال التعبيرات الدينية في الأمر، ما يتنافى مع الدستور. 

ويؤكد هذا الفيديو الاتهامات التي وجهت إلى نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدم السماح بإدخال أي موظف أو طالب للمؤسسات الشرطية دون الحصول على توصية من الحزب الحاكم، العدالة والتنمية.
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