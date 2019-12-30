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أخبار العالم

الكشف عن قضية فساد بالسعودية متهم بها مسؤول كبير

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن تحقيق النيابة العامة في واقعة فساد مالي كبيرة، داخل إحدى الوزارات، متورط فيها مسئول كبير. 

وقال الصحيفة إن النيابة العامة أجرت التحقيق في قضايا فساد إداري واستغلال نفوذ وظيفي مع وكيل وزارة، ومجموعة من المتهمين، بينهم موظفون ورجال أعمال. 

وأضافت الصحيفة نقلا عن النيابة العامة أنه تم تحرير 10 تهم ضد وكيل الوزارة المتهم، أبرزها خيانة الأمانة، وتسريب عدد من البرقيات في مجال عمله، والتغرير بابنه، واستغلال ولايته عليه في جريمة غسل أموال. 

فيما وجهت النيابة العامة السعودية تهم أخرى إلى وكيل الوزارة مثل قبوله رشاوى وأعطيات، والتربح من خلال منصبه، وقيامه بإخفاء مصدر وطبيعة الأموال المودعة نقدا في حساباته البنكية. 

وقرر النائب العام السعودي وقف المتهم عن عمله ووإدراجه على قائمة المنع من السفر، قبل أن تصدر النيابة العامة أمرا لاحقا بالقبض عليه مع متهمين آخرين، وإخضاعهم للتحقيق وإحالتهم للقضاء.
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