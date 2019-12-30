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مرأة

للتخسيس والقدرة الجنسية .. فوائد تناول البيض البلدي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:05 م
البيض البلدى
البيض البلدى
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هاجر هانئ
بيض الفراخ البلدى من الأطعمة الصحية التى تتميز بمذاقها الشهى والمختلف عن غيرها من الأنواع الأخرى، كما أن البيض البلدى غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية التى يحتاجها جسم الانسان.

أوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تجعلك تتناول البيض البلدى باستمرار، وتتمثل فى..

-يوازن بين العناصر الغذائيّة في الجسم ويضمن النّموّ السّليم له، لما فيه من كالسيوم وفيتامينات وبروتينات وحديد، كما يعوّض الجسم ما يفقده من طاقة وعناصر غذائيّة، ويزيد القدرة على القيام بالعمليّات العقليّة.
-زيادة القدرة الجنسية عند الرجال والنساء
-يساعد على فقدان الوزن و التخسيس
-يعالج البشرة الجافة
-يخفض نسبة الكولسترول الضار بجسم الإنسان
-يزيد نضارة وحيوية البشرة
- ينشط الخلايا
-تساعد على نمو الأطفال السليم
يمنع مشاكل القلب والأوعية الدموية
-يزيل السموم من الجسم
-يخلصك من الشعور بالقلق
-يساعد على النوم بشكل أفضل
-تحفيز النشاظ الذهني للإنسان
-حماية الجسم من نزلات البرد
-يحمي من الإصابة بمرض فقر الدم
-الوقاية من سرطان الثدى
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