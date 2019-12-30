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توك شو

رشا مجدى: هناك رؤية لإعادة رونق القاهرة التاريخية.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:38 ص
رشا مجدي
رشا مجدي
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البهي عمرو
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن " من فات قديمه تاه" موضحة أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مدينة ذكية ومتطورة تواكب العصر، ولكن لا يستطيع أحد أن يغفل القاهرة، التى بنيت من 1100 سنة.

وأضافت رشا مجدي خلال تقديمها برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى، البلد، أن الحكومة تسعى لتطوير القاهرة التاريخية، وهناك رؤية لإعادة رونق القاهرة التاريخية مرة أخرى.

وأشارت رشا مجدي، إلى أن، الحكومة تسير بالتوازي فى جميع الأشياء، فهناك تطوير وبناء مشروعات جديدة، و ما تم فى الفترة الأخيرة من مشروعات يعتبر إنجاز.

وأكدت رشا مجدي، أن تطوير القاهرة يشارك فيه أكثر من كلية هندسة، وأن دراسة المشروع تتكون من عدة محاور مختلفة تخص مدينة القاهرة التاريخية، موضحة أن مدينة القاهرة مسجلة منذ عام 1979.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
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