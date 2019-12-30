AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الأوقاف: كشف الخونة والعملاء واجب وطني وشرعي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:16 ص
وزير الأوقاف: كشف
وزير الأوقاف: كشف الخونة والعملاء واجب وطني وشرعي
Advertisements
عبد الرحمن محمد
صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه في الوقت الذي فقدت فيها جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها المجرمة أي رصيد وأي مصداقية ، وسقطوا سقوطا وطنيًا وأخلاقيًا غير مسبوق ، وانكشفت وجوههم السوداء وعمالتهم وخيانتهم وبيعهم لوطنهم بثمن بخس ، وانسلاخهم من كل القيم الإنسانية ، وأعمتهم أحقادهم ومطامعهم حتى عن مجرد سماع الحق ، لم يجدوا بدا من استخدام عناصر أكثر خسة منهم لتنفيذ مخططاتهم في هدم أوطانهم .

وأضاف جمعة في بيان رسمي قائلا: تبيع تلك العناصر دينها ووطنها وكرامتها لمن يدفع ، فهم خونة بالوكالة وعملاء لمن يدفع ثمن العمالة والخيانة ، لا يألون على دين ولا خلق ولا وطن ، فهم كما قال الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري :
ولقد رأى المستعمرون فرائسا .. منا وألفوا كلب صيد سائبا
فتعهدوه فراح طوع بنانهم .. يبرون أنيابًا لهم ومخالبا
مستأجرين يخربون بيوتهم .. ويكافؤون على الخراب رواتبا

وأوضح وزير الأوقاف أن كشف هؤلاء الخونة والعملاء واجب شرعي ووطني ، ومن الحياد تجاههم خيانة للوطن ، لأن التحديات الراهنة لا تحتمل سوى أمر واحد هو الاصطفاف صفا واحدا في جانب الوطن وبكل قوة ودون أي تردد أو مواربة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام الفحام يكتب: النصر بالخيانة.. والثمن وطن .. ووصية طومان باي

وزير الأوقاف: فقه المرحلة يحتاج إلى التوازن بين الإعلام الكاشف والباني

وزير الأوقاف: كشف الخونة والعملاء واجب وطني وشرعي

ترشيحاتنا

بعد صورتها الشبه عارية.. القصة الكاملة لـ قطيعة لينا الفيشاوي مع والدها

عيار 18 يسجل 578 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 30- 12- 2019.. فيديو

فيديوجراف| الجرب ينتشر في تركيا وحملات بمقاطعة منتجاتها

كفنت ياسمين بـ هدوم الجهاز.. أم تودع جثمان ابنتها في مشهد مؤثر بعد حادث بورسعيد

حقنته بالفضلات.. أم تقتل ابنها المصاب بالسرطان بمنتهى القسوة

أهم الأخبار ..بعد صورتها شبه عارية تفاصيل أزمة لينا الفيشاوي مع والدها.. مرتضى منصور: كهربا لا يشرفنا.. وغارات أمريكية بسوريا والعراق

AdvertisementS

1250 جنيه لكل فرد على بطاقة التموين.. الرئيس يفجر مفاجأة للشعب المصري| تفاصيل

كهربا لا يشرفنا.. مرتضى منصور: خاتم وليد سليمان مقري عليه

لا يمكن قتله تقريبا.. ماذا تعرف عن أقوى حيوان في العالم؟

بعد صورتها الشبه عارية.. القصة الكاملة لـ قطيعة لينا الفيشاوي مع والدها

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

تريند الفن | ظهور روبي بـ فستان شفاف قصير مع أسرتها.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها.. استغاثة شيرين رضا

كارتيرون: ما يحدث في الزمالك لم أشاهده طوال مسيرتي التدريبية

الجنيه يرتفع أمام الدولار.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 30-12-2019

شوبير يهاجم جماهير النادي الأهلي| تفاصيل نارية.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. قذائف رئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة والأهلي.. خاتم وليد سليمان.. جماهير الإسماعيلي تسب المحمدي

انقلاب أتوبيس مشجعي المصري بطريق بورسعيد - دمياط

أهم الأخبار ..بعد صورتها شبه عارية تفاصيل أزمة لينا الفيشاوي مع والدها.. مرتضى منصور: كهربا لا يشرفنا.. وغارات أمريكية بسوريا والعراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

جهاز حماية المستهلك يفرض ضوابط جديدة على أوبر وكريم.. تعرف عليها

دون إصابات.. انهيار عقار قديم مكون من طابقين في كفر الشيخ| صور