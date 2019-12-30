لو عندك سهرة.. 10 صور لاختيار إطلالة أنيقة فى ليلة رأس السنة

ساعات قليلة ويهل العام الجديد 2020، فاعتاد الكثير من الأشخاص على قضاء هذه المناسبة مع الأصدقاء أو الأقارب والخروج للاحتفال ب، حيث تحتار الكثيرات من الفتيات فى اختيار الإطلالات والملابس التى تتلائم مع الاحتفال بهذه المناسبة وتتناسب أيضا مع برودة الجو.فهناك العديد من الموديلات والتصميمات المختلفة التى تتناسب مع خروجة ليلة، فيمكنك الاعتماد على الأزياء الكاروهات التى تجمع بين اللون الأحمر والأسود والأخضر، سواء كانت جيبة أو قميص أو بلوفر أو وشاح، فكل هذه الإطلالات تمنحك إطلالة عصرية كاجوال.أما إذا كنتى تريدى الحصول على إطلالة كلاسيكية تتناسب مع سهرة ليلة، فيمكن اختيار التنورة أو الفساتين المرصعة بالكامل بالحبات اللامعة التى تزيد من فخامة وأناقة إطلالتك.إليك 10 صور لاختيار إطلالتك فى