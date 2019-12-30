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مرأة

لو عندك سهرة.. 10 صور لاختيار إطلالة أنيقة فى ليلة رأس السنة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:48 ص
اطلالة انيقة فى ليلة
اطلالة انيقة فى ليلة رأس السنة
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هاجر هانئ
ساعات قليلة ويهل العام الجديد 2020، فاعتاد الكثير من الأشخاص على قضاء هذه المناسبة مع الأصدقاء أو الأقارب والخروج للاحتفال بليلة رأس السنة، حيث تحتار الكثيرات من الفتيات فى اختيار الإطلالات والملابس التى تتلائم مع الاحتفال بهذه المناسبة وتتناسب أيضا مع برودة الجو.

فهناك العديد من الموديلات والتصميمات المختلفة التى تتناسب مع خروجة ليلة رأس السنة، فيمكنك الاعتماد على الأزياء الكاروهات التى تجمع بين اللون الأحمر والأسود والأخضر، سواء كانت جيبة أو قميص أو بلوفر أو وشاح، فكل هذه الإطلالات تمنحك إطلالة عصرية كاجوال.

أما إذا كنتى تريدى الحصول على إطلالة كلاسيكية تتناسب مع سهرة ليلة رأس السنة، فيمكن اختيار التنورة أو الفساتين المرصعة بالكامل بالحبات اللامعة التى تزيد من فخامة وأناقة إطلالتك.

إليك 10 صور لاختيار إطلالتك فى رأس السنة:



لو عندك سهرة.. 10 صور لاختيار إطلالة أنيقة فى ليلة رأس السنة
لو عندك سهرة.. 10 صور لاختيار إطلالة أنيقة فى ليلة رأس السنة
لو عندك سهرة.. 10 صور لاختيار إطلالة أنيقة فى ليلة رأس السنة
لو عندك سهرة.. 10 صور لاختيار إطلالة أنيقة فى ليلة رأس السنة
لو عندك سهرة.. 10 صور لاختيار إطلالة أنيقة فى ليلة رأس السنة
لو عندك سهرة.. 10 صور لاختيار إطلالة أنيقة فى ليلة رأس السنة
لو عندك سهرة.. 10 صور لاختيار إطلالة أنيقة فى ليلة رأس السنة
لو عندك سهرة.. 10 صور لاختيار إطلالة أنيقة فى ليلة رأس السنة
لو عندك سهرة.. 10 صور لاختيار إطلالة أنيقة فى ليلة رأس السنة
لو عندك سهرة.. 10 صور لاختيار إطلالة أنيقة فى ليلة رأس السنة
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