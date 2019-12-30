خبيرة أبراج توجه نصيحة لمواليد 30 ديسمبر.. تعرف عليها

لا يخطو الكثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.



وتقدم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 30 ديسمبر، وفقًا لعلم الأرقام.



وقالت عبير فؤاد إذا كنت مولودا في يوم 30 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك طموح وذكي ومجتهد، ولديك قدرة على التعبير عن نفسك بسهولة.. أنت محب للحركة والتجديد، لكنك تقوم بانتقاد الآخر بتلقائية ووضوح.



كما نصحت مواليد 30 ديسمبر، عام ٢٠٢٠ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك لآخر العام.