AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خبيرة أبراج توجه نصيحة لمواليد 30 ديسمبر.. تعرف عليها

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:25 م
نصيحة لمواليد 30
نصيحة لمواليد 30 ديسمبر
Advertisements
هاجر هانئ
لا يخطو الكثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

وتقدم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 30 ديسمبر، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد إذا كنت مولودا في يوم 30 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك طموح وذكي ومجتهد، ولديك قدرة على التعبير عن نفسك بسهولة.. أنت محب للحركة والتجديد، لكنك تقوم بانتقاد الآخر بتلقائية ووضوح.

كما نصحت مواليد 30 ديسمبر، عام ٢٠٢٠ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك لآخر العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتمد على نفسك.. نصيحة الأبراج لمواليد 14 نوفمبر

لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب .. نصيحة الأبراج لمواليد 22 نوفمبر

لابد من دراسة كل شيء قبل الإقدام عليه.. نصيحة الأبراج لمواليد 28 نوفمبر

كن عادلا ومنصفا .. نصيحة الأبراج لمواليد 29 نوفمبر

أنت طموح ومحب للتوسع.. ماذا يقول تاريخ 3 ديسمبر لمواليد هذا اليوم؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك

ترشيحاتنا

المواجهة تشتعل.. التفاصيل الكاملة لهجوم أمريكا على مقرات حزب الله في العراق

لهذه الأسباب ستنخفض اسعار السيارات الجديدة فى مصر 2020

أخبار الرياضة ليلا.. قذائف رئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة والأهلي.. خاتم وليد سليمان.. جماهير الإسماعيلي تسب المحمدي

كيف ردت أسما شريف منير على خبر طلاقها

الدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30-12-2019 والقنوات الناقلة

الكشف عن قضية فساد بالسعودية متهم بها مسؤول كبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل

تتحدى البرد.. سالي عبد السلام بإطلالة شتوية أنيقة

زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما