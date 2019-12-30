زعيم كوريا الشمالية: الوضع الاقتصادي للبلاد خطير

حذر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، القادة الرئيسيين في حزب العمال الحاكم، من أن بلاده تشهد "وضعا اقتصاديا خطيرا"، داعيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لذلك.



ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، جاء ذلك خلال ترؤس كيم الدورة العامة للحزب، قبل أيام من انقضاء مهلة حددها لواشنطن حتى نهاية السنة لتبدل موقفها في المفاوضات حول ملف بلاده النووي، حيث قال: "الوقت حان لإحداث تحول حاسم في التنمية الاقتصادية للبلاد".



وأعطى كيم للقادة "مهمات" يتوجب إنجازها "من أجل تصحيح الوضع الخطير الذي يواجه القطاعات الصناعية الرئيسية للاقتصاد الوطني".



وأشارت الوكالة إلى أن الدورة العامة للحزب الحاكم دخلت الاثنين يومها الثالث، وهو ما يعتبر سابقة منذ 1990، إذ أنها لم تكن تستمر في السابق سوى ليومين.



وكان زعيم كوريا الشمالية، توعد أمريكا بتقديم "هدية عيد الميلاد"، وهي تجربة صاروخ عابر للقارات وذلك في حال عدم تبديل موقفها في المفاوضات حول ملف بلاده النووي.