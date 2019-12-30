AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية: الوضع الاقتصادي للبلاد خطير

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:52 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
Advertisements
شيماء مصطفى
حذر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، القادة الرئيسيين في حزب العمال الحاكم، من أن بلاده تشهد "وضعا اقتصاديا خطيرا"، داعيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لذلك.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، جاء ذلك خلال ترؤس كيم الدورة العامة للحزب، قبل أيام من انقضاء مهلة حددها لواشنطن حتى نهاية السنة لتبدل موقفها في المفاوضات حول ملف بلاده النووي، حيث قال: "الوقت حان لإحداث تحول حاسم في التنمية الاقتصادية للبلاد".

وأعطى كيم للقادة "مهمات" يتوجب إنجازها "من أجل تصحيح الوضع الخطير الذي يواجه القطاعات الصناعية الرئيسية للاقتصاد الوطني".

وأشارت الوكالة إلى أن الدورة العامة للحزب الحاكم دخلت الاثنين يومها الثالث، وهو ما يعتبر سابقة منذ 1990، إذ أنها لم تكن تستمر في السابق سوى ليومين.

وكان زعيم كوريا الشمالية، توعد أمريكا بتقديم "هدية عيد الميلاد"، وهي تجربة صاروخ عابر للقارات وذلك في حال عدم تبديل موقفها في المفاوضات حول ملف بلاده النووي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الشمالية ردا على ترامب: لن نمنحك قمة جديدة تتباهى بها

لن أعيش في جلباب أبي.. كيم جونج أون يتخلص من الملابس الرسمية

ترامب من لندن: لو لم أكن رئيسا لكان هناك حرب الآن في آسيا

تحذير شديد اللهجة من زعيم كوريا الشمالية لمجلس الأمن.. تفاصيل

كيم يبدأ الحرب.. كوريا الشمالية تجري تجربة في موقع لإطلاق الصواريخ

كوريا الشمالية تثير قلق أمريكا بتجربة غامضة.. بيونج يانج: لن نتفاوض على نزع السلاح النووي.. وترامب: تصرف الزعيم الكوري بعدوانية سيكون مفاجئا لي

ترشيحاتنا

تشجيعية فخر ليا.. حازم إمام يحتفل بقناة الزمالك الجديدة.. بهذه الطريقة

انتبه.. 9 أعراض تنذرك بالإصابة بـ نقص فيتامين د

هل دعاء الزوجة على زوجها مستجاب ؟.. يقبله الله ولا يرده في حالة واحدة

سخط تركي بسبب تعديل قسم خريجي كلية الشرطة.. فيديو

تريند الفن | ظهور روبي بـ فستان شفاف قصير مع أسرتها.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها.. استغاثة شيرين رضا

بقيمة 1250 جنيه للفرد شهريا.. الغرف التجارية: دعم الدولة للمواطنين على البطاقات التموينية.. فيديو

AdvertisementS

1250 جنيه لكل فرد على بطاقة التموين.. الرئيس يفجر مفاجأة للشعب المصري| تفاصيل

كهربا لا يشرفنا.. مرتضى منصور: خاتم وليد سليمان مقري عليه

لا يمكن قتله تقريبا.. ماذا تعرف عن أقوى حيوان في العالم؟

بعد صورتها الشبه عارية.. القصة الكاملة لـ قطيعة لينا الفيشاوي مع والدها

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

تريند الفن | ظهور روبي بـ فستان شفاف قصير مع أسرتها.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها.. استغاثة شيرين رضا

كارتيرون: ما يحدث في الزمالك لم أشاهده طوال مسيرتي التدريبية

الجنيه يرتفع أمام الدولار.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 30-12-2019

شوبير يهاجم جماهير النادي الأهلي| تفاصيل نارية.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. قذائف رئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة والأهلي.. خاتم وليد سليمان.. جماهير الإسماعيلي تسب المحمدي

انقلاب أتوبيس مشجعي المصري بطريق بورسعيد - دمياط

أهم الأخبار ..بعد صورتها شبه عارية تفاصيل أزمة لينا الفيشاوي مع والدها.. مرتضى منصور: كهربا لا يشرفنا.. وغارات أمريكية بسوريا والعراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

جهاز حماية المستهلك يفرض ضوابط جديدة على أوبر وكريم.. تعرف عليها

دون إصابات.. انهيار عقار قديم مكون من طابقين في كفر الشيخ| صور