نجم مانشستر يغيب عن فريقه شهرا بسبب الإصابة

أكد النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، غياب لاعبة سكوت ماكتومناي متوسط ميدان الفريق الأول، عن الفريق لمدة شهر تقريبًا، بسبب الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة.



وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "لا أعتقد أنه سيعود في الأسبوعين المقبلين، لقد برهن في وقت سابقًا أنه إذا أعطيته ثلاثة أسابيع للتعافي من الإصابة، فأنه سيتعافى ويعود بعد أسبوعين فقط".



وأضاف سولشاير: "ربما سيغيب لمدة 3 أسابيع أو 4، سنرى ذلك الأمر وسنحاول التعامل مع تلك المشكلة".



وبذلك تأكد غياب ماكتومناي عن مباراة الفريق القادمة أمام أرسنال في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي، بالإضافة لغيابه عن مباراة الذهاب من دور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية "الكاراباو" أمام مانشستر سيتي.



يذكر أن مانشستر يونايتد قد فاز في الجولة الماضية، من الدوري الإنجليزي على نادي بيرنلي بهدفين نظيفين للاعبيه أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد.