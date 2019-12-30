AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم مانشستر يغيب عن فريقه شهرا بسبب الإصابة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:14 ص
سكوت ماكتومناي لاعب
سكوت ماكتومناي لاعب نادي مانشستر يونايتد
Advertisements
إسماعيل محمود
أكد النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، غياب لاعبة سكوت ماكتومناي متوسط ميدان الفريق الأول، عن الفريق لمدة شهر تقريبًا، بسبب الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "لا أعتقد أنه سيعود في الأسبوعين المقبلين، لقد برهن في وقت سابقًا أنه إذا أعطيته ثلاثة أسابيع للتعافي من الإصابة، فأنه سيتعافى ويعود بعد أسبوعين فقط".

وأضاف سولشاير: "ربما سيغيب لمدة 3 أسابيع أو 4، سنرى ذلك الأمر وسنحاول التعامل مع تلك المشكلة".

وبذلك تأكد غياب ماكتومناي عن مباراة الفريق القادمة أمام أرسنال في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي، بالإضافة لغيابه عن مباراة الذهاب من دور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية "الكاراباو" أمام مانشستر سيتي.

يذكر أن مانشستر يونايتد قد فاز في الجولة الماضية، من الدوري الإنجليزي على نادي بيرنلي بهدفين نظيفين للاعبيه أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مارسيال يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي| راشفورد يقود مانشستر يونايتد أمام شيفيلد

الدوري الإنجليزي.. تشكيل هجومي لـ مانشستر يونايتد أمام توتنهام

الدوري الإنجليزي.. تشكيل مانشستر يونايتد وإيفرتون للمباراة المرتقبة بينهما

كأس الرابطة.. راشفورد يقود مانشستر يونايتد أمام كولشيستر

كأس الرابطة.. مانشستر يونايتد يقصي كولشيستر ويتأهل لنصف النهائي

ترشيحاتنا

بعد صورتها الشبه عارية.. القصة الكاملة لـ قطيعة لينا الفيشاوي مع والدها

محمد رمضان يثير الجدل بملابس غريبة.. شاهد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 30 -12-2019 .. فيديو

السيسي يبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا مع نظيره الفرنسي.. يتصدر نشرة صباح البلد

لـ حياة أفضل.. 8 نصائح يجب أتباعها مرضى أرتفاع ضغط الدم

كفنت ياسمين بـ هدوم الجهاز.. أم تودع جثمان ابنتها في مشهد مؤثر بعد حادث بورسعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

جهاز حماية المستهلك يفرض ضوابط جديدة على أوبر وكريم.. تعرف عليها

دون إصابات.. انهيار عقار قديم مكون من طابقين في كفر الشيخ| صور