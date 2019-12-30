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منوعات

دراسة: مستويات الكوليسترول لدى البالغين لها علاقة بأمراض القلب

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:21 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشفت دراسة حديثة ، عن وجود علاقة بين مستويات الكوليسترول في سن البلوغ ومخاطر القلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من الحياة، كما أن مستويات الكوليسترول المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب، وهي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، وكانت السكتة الدماغية، هي السبب الرئيسي الخامس للوفاة.

وذكرت الدراسة - التي نشرت نتائجها في عدد يناير من مجلة "لانسيت" الطبية" أن ارتفاع مستويات الكوليسترول غير عالي الكثافة في سن أصغر يمكن أن يتنبأ بمخاطر القلب والأوعية الدموية عند 75 عامًا.

واستخدمت الدراسة بيانات من 38 دراسة أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا، ومن بين ما يقرب من 400 ألف فرد تابعتهم الدراسة، لم يكن أي منهم مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية في البداية، وقام العلماء بتتبع المشاركين على مدار عقود من الزمن وتناولوا تفاصيل أي مرض يصيب القلب أو الوفاة أو غير ذلك أو السكتة الدماغية، وفي المجموع كان هناك 54،542 حالة من أمراض القلب المميتة أو غير المميتة، والسكتة الدماغية.

وقام الباحثون بتحليل البيانات لجميع الفئات العمرية وللجنسين، ورأوا أن خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية انخفض بشكل مستمر مع انخفاض مستويات HDL.
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