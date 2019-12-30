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منوعات

سجن عالم قام بتجربة محرمة لاستنساخ البشر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:25 ص
صدى البلد
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وكالات
قررت محكمة صينية سجن عالم أنتج ما قال إنه أول أطفال "معدلين وراثيا"، العام الماضي، في تطور أثار حينها غضبا في الصين والعالم.

ونقلت "رويترز" عن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الاثنين، أن هيه جيانكوي سيمضي 3 أعوام خلف القضبان، عقب إدانته بإجراء تجربة تعديل جينات بشكل غير قانوني.

وشملت العقوبة أيضا تغريم العالم بمبلغ 3 ملايين يوان صيني (430 ألف دولار).

وكان هيه أعلن في نوفمبر عام 2018 بأنه استخدم تكنولوجيا تعديل الجينات المعروفة "باسم كريسبر-كاس 9 " لتغيير جينات طفلتين توأمين، مما أثار رد فعل غاضب في الصين والعالم بشأن أخلاقيات أبحاثه وعمله.

وقال العالم الصيني إن تجربته نجحت في تعديل الحمض النووي لأجنة، بحيث يتم إكسابهم مناعة ضد الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة المعروف بـ"الإيدز".

لكن كثيرا من الشكوك دارت حول تصريحات هيه، خاصة أنه لم يقدم ما يدعم المزاعم التي قدمها، وقال إنه سينشر ورقة بحثية لاستعراض التجربة، لكنه لم يفعل حتى الآن.

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