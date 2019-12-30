مشاهير بلدى.. عرابى فلاح الشرقية الذي قاد الثورة ضد الخديوي توفيق ونفي إلى سريلانكا

تتمتع محافظة الشرقية بوجود العديد من المشاهير في مختلف المجالات سواء السياسية او الدينية او الأقتصادية والفنية فيما حرص موقع صدي البلد علي تعريف المواطن الشرقاووي بأهم تلك الرموز وتحديدا الزعيم "أحمد عرابي" والذي أشتهر بقيادته للثورة العرابية ضد الخديوي توفيق.



ولد الزعيم " أحمد عرابي " يوم 31 / مارس 1841 م في قرية " هرية رزنة " التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وكان أبوه شيخ البلد وكان ثاني الأبناء أما الابن الأكبر فهو محمد، وشقيقاه الصغيران هما عبد السميع وعبد العزيز، تعلم مبادئ القراءة و الكتابة في كتاب القرية ثم أرسل الي الأزهر عام 1849 م لطلب العلم.



مكث "عرابي" في الأزهر الشريف أربع سنوات،وبعد أن عاد الي بلده، دخل العسكرية في 6 ديسمبر عام 1854، جنديا ثم رقي الي رتبة الضباط , و نال رتبة ملازم عام 1858 , و هو في السابعة عشرة , ثم رتبة يوزباشي عام 1859 , ثم رتبة صاغ عام 1859 , ثم رتبة بكباشي عام 1860 , ثم صار قائمقام عام 1860 , ثم رتبة أميرالاي (عميد) عام 1879 في عهد الخديوي "توفيق " , ثم وكيل وزارة الحربية في 4 يناير عام 1882 , ثم رتبة لواء عام 1882 ووزيرا للحربية و البحرية عام 1882 م في وزارة محمود سامي البارودي .



أسباب الثورة العرابية..



كانت واقعة قصر النيل اول فبراير عام 1881 , هي بدء الثورة حيث عُزل " عثمان باشا رفقي " من وزارة الحربية , و عُين " محمود سامي البارودي " بدلا منه .



وكان أوج الثورة واقعة "عابدين" 9 سبتمبر عام 1881 , ترتب عليها تكوين مجلس النواب و صدور دستور عام 1882 م .



لقد خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا



وقف الزعيم "أحمد عرابي" أمام الخديوي "توفيق " قائلا.. لقد خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا فرد عليه الخديوي قائلا.. كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا ومن هنا بدأت المواجهات بين العرابيين والخديوي وأضطر الخديوي إلى الموافقة علي بعض المطالب.



فيما أتخذت محافظة الشرقية من ذلك التوقيت عيدا قوميا للمحافظة تحتفل به الي الآن كل عام نسبة الي الزعيم "عرابي".



تلي ذلك مذكرات مشتركة بين بريطانيا وفرنسا عام 1882 م لإجهاض الثورة وإنجاز الخديوي " توفيق " و اُعلنت الأحكام العرفية فكان هناك الحرب العرابية بين العرابيين والإنجليز في الميدان الغربي و الشرقي ، والتي كانت غير متكافئة, و ترتب عليها احتلال إنجلترا لمصر بعد مقاومة شديدة من المصريين .



وبدأت محاكمة العرابيين في محاكم صورية , و صدرت الأحكام علي ما يقرب من 30000 مصري , و ترتب عليها نفي " عرابي " و زملائه في 27 ديسمبر عام 1882 الي سريلانكا .