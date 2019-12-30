الطماطم بـ5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 30-12-2019

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك بسوق العبور اليوم، الاثنين 30-12-2019،حيث استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2 و5 جنيهات للكيلو.



وسجلت البطاطس بين 3 و5.5 جنيه مرتفعة 50 قرشا، وتراوح البصل بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، والكوسة بين 5 و8 جنيهات، والبطاطا بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات ، وسجل الباذنجان البلدي 2 و 4 جنيه.



وتباينت أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك بسوق العبور اليوم، الاثنين 30-12-2019،حيث استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2 و5 جنيهات للكيلو.



وسجلت البطاطس بين 2 و5.5 جنيه بتراجع 50 قرشا ، وتراوح البصل بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، والكوسة بين 5 و8 جنيهات، والبطاطا بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات ، وسجل الباذنجان البلدي 2 و 4 جنيه.