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محافظات

خطر على الصحة العامة.. غلق منشأتين غذائيتين بكفر صقر..صور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:39 ص
غلق منشأتين غذائيتين
غلق منشأتين غذائيتين بكفر صقر
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية ومكتب أغذية كفر صقر والعاشر من رمضان ، حملة علي الأسواق والمنشآت الغذائية بمركز ومدينة كفر صقر ، والعاشر.

وأشار إلى أنه أسفرت جهود الحملة عن إعدام ٢٨٠ كجم أغذية عبارة عن "فسيخ ، خضروات وفاكهة ، محضرات" ، ١٥٠ كرتونه "مقرمشات" لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، كما تم تحرير ١٠ محاضر جنحة صحية ، وتم سحب ١٣ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لإصدار قرار غلق لعدد ٢ منشآة غذائية بكفر صقر لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم بهما علي الصحة العامة .

وأكد وكيل الوزارة على استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية والرقابية بالمديرية بالمرور المكثف علي مختلف المنشآت بالمحافظة ، وضبط المخالف منها حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.
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