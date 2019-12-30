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حوادث

حبس تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بالمثلث الذهبي بشبين القناطر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
حبس تشكيل عصابي للاتجار
حبس تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة شبين القناطر، بحبس تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المخدرات، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من الهيروين المخدر.

وكانت قوات الأمن بالقليوبية قد داهمت منطقة الجعافرة بالمثلث الذهبي دائرة مركز شبين القناطر، وذلك قبيل الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة.

وتمكنت القوات من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج المخدرات يضم 3 عاطلين ضبط بحوزتهم كمية من الهيروين وسلاح ناري وتم التحفظ على المتهمين والمخدرات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد بقيام تشكيل عصابي بترويج المخدرات في منطقة المثلث الذهبي فقامت قوة من البحث الجنائي ومكتب المخدرات وتم مداهمة بؤر المثلث الذهبي والقبض على 3 متهمين في منطقة الجعافرة إحدى مناطق المثلث الذهبي.

وتبين أن المتهمين هم "كريم ن ا" 24 سنة، عاطل، و"محمد ا ا" 23 سنة، عاطل، و"أسامة س س" 23 سنة، عاطل وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهم، وتولت النيابة التحقيق.
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