وفد الصحة تفقد أعمال تطوير وحدة صحة أسرة رأس المسلة بجنوب سيناء

بدأت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، جولتها التفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنشأت الطبية، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية يمنطقة رأس المسلة، وهى واحدة من ضمن 22 وحدة صحية جاري تطويرها ورفع كفاءتها للدخول بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل الجديد.



وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان وجهت بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير والانشاءات وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الإنتهاء منها شهر فبراير المقبل، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي، كما شددت الوزيرة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.



يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.