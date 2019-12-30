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حوادث

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية في العبور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:44 ص
ضبط 3 عاطلين بحوزتهم
ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية في العبور
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العبور، الاثنين، من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم اسلحة وطلقات نارية في حملة أمنية على مناطق القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العبور من ضبط كل من "إسماعيل ج ا " عاطل ومحمد ج ا " عاطل وضبط بحوزتهما سلاح ناري طبنجة معدلة عيار 9مم وعدد4 طلقة خرطوش وكذا 20 طلقة صوت، و2 خزينة طبنجة 9 مم.

كما تمكنت القوات من ضبط "سامي ي ق - عاطل" وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع و5 طلقة من ذات العيار أحيل المتهمون للنيابة، فتولت التحقيق.
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