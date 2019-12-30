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تعليم

محافظ شمال سيناء: يجب الاهتمام بالأنشطة المدرسية وتحفيز الأطفال

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:44 ص
لقاء المحافظ مع
لقاء المحافظ مع معلمات رياض الأطفال
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احمد صالح
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وخاصة في مدارس رياض الأطفال؛ مشيرا إلى مشاركة الأسر لأولادها في المدارس خلال الأنشطة الطلابية .

وأعلن المحافظ أثناء لقائه مع معلمات رياض الأطفال .. بحضور حمزة رضوان مدير عام التعليم العام في مديرية التربية والتعليم ، نهاد جبر موجه عام رياض الأطفال في المديرية ، حنان عمر موجه أول رياض الأطفال ، ومعلمات رياض الأطفال على مستوى مدارس العريش عن شكره وتقديره لتوجيه رياض الأطفال والمعلمات والأطفال وأسرهم للاحتفال الذى أقامه مؤخرا للاحتفال بأعياد الطفولة في المحافظة .. معربا عن أمله في مزيد من الجهد والابتكارات لصالح الأطفال وبما يعود عليهم بالنفع ، وأن هناك مكافآت كبيرة تخصص لصالح الأنشطة وللاهتمام بالأطفال في المدارس ، وأنه حريص على دعوة أولياء الأمور لحضور الأنشطة ومشاركة الأسر لنشاط أولادهم في المدارس .

ووجه المحافظ توجيه ومعلمات رياض الأظفال الى استخدام الآلات الموسيقية المقدمة من اليونيسيف في الأنشطة المدرسية .. حيث تم الاتفاق مع مكتب اليونيسيف على تدريب مجموعة من معلمات رياض الأطفال والمعلمين في المدارس على استخدام الآلات الموسيقية وتفعيلها في الأنشطة المدرسية .
وطالب بإقامة مهرجان عام لختام الأنشطة المدرسية في نهاية العام ، وأنه أصدر توجيهاته باستخدام الصالة الرياضية المغطاة بالعريش في التدريب واقامة العروض والمهرجان .

ومن جانبه .. أكد حمزة رضوان مدير عام التعليم العام على تعميم الأنشطة الطلابية في مختلف المدارس ، واستفادة المدارس من الإمكانات المتوافرة لديها في تنفيذ الأنشطة لاستفادة الطلاب منها . 

وأضافت نهاد جبر موجه عام رياض الأطفال أنه سيتم تكرار الاحتفال على مستوى الإدارات التعليمية خلال نصف العام الدراسى الثانى ، وأن ادارة بئر العبد احتفلت أيضا بمناسبة أعياد الطفولة .. مما شجع باقى الإدارات على الاحتفال بالمناسبة .

وفى نهاية اللقاء .. منح المحافظ موجه عام رياض الأطفال نهاد جبر شهادة تقدير باعتبارها نائبة عن جميع معلمات رياض الأطفال ، وذلك تقديرا لهن لحسن تنظيم الاحتفال بأعياد الطفولة وابتكار فقرات جديدة لصالح الأطفال في المدارس .
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