القوات المسلحة: ضبط 48 طن مخدرات و1027 قطعة سلاح وإحباط تسلل 30 ألف فرد خلال عام

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أصدرت القوات المسلحة بيانا أوضحت فيه جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2019 على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، حيث نجحت في ضبط كميات من المواد المخدرة لجوهر "الحشيش – البانجو – الهيروين – الأفيون – الكوكايين" بإجمالى وزن 48 طنا ونصف، و9 ملايين و300 ألف قرص للعقاقير المخدرة و373 فدانا من الزراعات المخدرة، بالإضافة إلى 3 أطنان من البذور التى تستخدم فى أغراض زراعة المواد المخدرة.كما نجحت القوات في ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بإجمالي 1027 قطعة سلاح و850 ألف طلقة أعيرة نارية مختلفة، و206 خزن سلاح و6 نظارات ميدان و107 كيلوجرامات من المواد المتفجرة والتى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، وضبط 105 دانات مختلفة الأعيرة و18 قنبلة يدوية الصنع.وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، تم اكتشاف وتدمير 12 فتحة نفق بشمال سيناء، وإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لـ30 ألف فرد من جنسيات مختلفة عبر جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.كما تم ضبط 836 عربة و13 لودر و24 دراجة بخارية و11 دابة و14 عائمة تستخدم فى تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، فضلًا عن ضبط 241 جهازا للتنقيب عن المعادن و40 طنا للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و304 آلاف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وضبط طنى من الأسمدة الفاسدة، و296 كيلوجرام مشغولات ذهبية وفضية.كما تم ضبط 60 جهازا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، ومليون و211 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة، وضبط مبالغ مالية بحوزة المهربين بما يوازي مبلغ مليون جنيه مصري.ويستمر رجال حرس الحدود ليلا ونهارا فى إجهاض جميع المخططات التي تستهدف تقويض استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري والاقتصاد الوطني ودرء كل المخاطر التى يحاول المهربون والخارجون عن القانون إلحاقها بالبلاد.وتقوم قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية بتأمين حدود وسواحل الدولة بمواجهة 5560 كيلومترا تقريبًا منهم 2640 كيلومترا حدود برية و2920 كيلومترا حدود ساحلية، وذلك عبر شبكة ضخمة من نقاط المراقبة البرية والساحلية ونقاط التفتيش ومراجعة الطرق والسيطرة على العائمات والمعديات والكباري والأنفاق وعائمات البترول والمنافذ الحدودية المنتشرة على كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.وتشارك قوات حرس الحدود فى تنفيذ المداهمات ودوريات التمشيط للطرق والوديان والدروب الوعرة ومناطق الظهير الصحراوي بجميع محافظات الجمهورية وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية لمنع أعمال التسلل والتهريب.يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على جميع الحدود الإستراتيجية.