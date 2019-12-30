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تعليم

بدء امتحانات النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى للفصل الدراسى الأول بشمال سيناء

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:47 ص
بدء امتحانات النقل
بدء امتحانات النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى
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احمد صالح
انطلقت اليوم الاتنين امتحانات النقل الإعدادي والثانوى بقسميه العلمى والأدبى بالمعاهد الأزهرية بشمال سيناء ويؤدي ١٥٦٠ طالبا وطالبة بالمرحلة الثانوية للقسمين العلمى والأدبى في ٣٠ معهدا، بينما عدد طلاب المرحلة الإعدادية للنقل الإعدادى ١٣٢٠ طالبا في ٤٧ معهد إعدادى؛
حيث تابع فضيلة الشيخ/ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، بدء أعمال الامتحانات وانتظام العمل داخل عدد من المعاهد بالعريش ومراعاه ضوابط الامتحانات ومراجعة الورقة الامتحانية ومستوى الامتحان ومدى تجاوب الطلاب مع الامتحان وتمت متابعة الكنترولات وضوابط العمل بها وتوزيع اللجان.

كما تابع محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب وضوابط الكنترولات وذلك بعدد من المعاهد.

وأن يتم التصحيح بعد انتهاء اللجان الامتحانية وشدد عبد العظيم على ضرورة مراعاة مصلحة الطالب والتدقيق فى عملية التصحيح والمراجعة الجيدة لورقة الإجابة ، وعن أعمال الرصد الإلكترونى.
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