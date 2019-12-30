بدء امتحانات النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى للفصل الدراسى الأول بشمال سيناء

انطلقت اليوم الاتنين امتحانات النقل الإعدادي والثانوى بقسميه العلمى والأدبى بالمعاهد الأزهرية بشمال سيناء ويؤدي ١٥٦٠ طالبا وطالبة بالمرحلة الثانوية للقسمين العلمى والأدبى في ٣٠ معهدا، بينما عدد طلاب المرحلة الإعدادية للنقل الإعدادى ١٣٢٠ طالبا في ٤٧ معهد إعدادى؛

حيث تابع فضيلة الشيخ/ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، بدء أعمال الامتحانات وانتظام العمل داخل عدد من المعاهد بالعريش ومراعاه ضوابط الامتحانات ومراجعة الورقة الامتحانية ومستوى الامتحان ومدى تجاوب الطلاب مع الامتحان وتمت متابعة الكنترولات وضوابط العمل بها وتوزيع اللجان.





كما تابع محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب وضوابط الكنترولات وذلك بعدد من المعاهد.



