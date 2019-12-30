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سيارات

حفاظا على سلامتك.. نصائح لقائدي السيارات خلال العواصف الترابية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:47 م
خالد محيي الدين
تعد تجنب قيادة السيارة في الطقس السيئ هي أسلم الحلول لتفادي الحوادث الخطرة، خاصة خلال العواصف الترابية الشديدة.

ولكن في حال اضطررت للقيادة خلال العاصفة الترابية، يجب عليك اتباع التعليمات التالية، حفاظا على سلامتك.

- يجب تشغيل مصابيح السيارة بالكامل، حتي تتيح لك رؤية أفضل، فضلا عن تنبيه السائقين الآخرين.


-في حال اضطررت لركن سيارك، انتبه لركنها بشكل جيد وآمن، بعيدا عن الطرق الرئيسية وحركة السيارات.

ولكن يجب قبل ذلك أن تكون على دراية كاملة بظروف الطقس قبل قيادة سيارتك، خاصة فيما يتعلق بوضوح الرؤية.


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