تؤمّن 5560 كيلو مترًا .. قوات حرس الحدود في عام: احباط تسلل لـ 30 ألف فرد .. ضبط 1027 قطعة سلاح و850 ألف طلقة .. تدمير 12 فتحة نفق بشمال سيناء .. وضبط أكثر من 48 طن و500 كيلو مواد مخدرة

جهود عين مصر الساهرة في عام:

= ضبط 241 جهازا للتنقيب عن المعادن و40 طنا للحجارة المخلوطة بخام الذهب

= ضبط 48 طنا و500 كيلو مواد مخدرة و9 ملايين و300 ألف قرص للعقاقير المخدرة

= ضبط 1027 قطعة سلاح و850 ألف طلقة و105 دانات مختلفة الأعيرة و 18 قنبلة يدوية الصنع

= ضبط 304 الاف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية و 296 كيلو جرام مشغولات ذهبية وفضية

= تدمير 12 فتحة نفق بشمال سيناء وإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لـ 30 ألف فرد من جنسيات مختلفة



أصدرت القوات المسلحة بيانا أوضحت فيه جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2019 على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، حيث نجحت في ضبط كميات من المواد المخدرة لجوهر "الحشيش – البانجو – الهيروين – الأفيون – الكوكايين" بإجمالى وزن 48 طن ونصف الطن، و9 ملايين و300 ألف قرص للعقاقير المخدرة و373 فدانا من الزراعات المخدرة، بالإضافة إلى 3 أطنان من البذور التى تستخدم فى أغراض زراعة المواد المخدرة .



كما نجحت القوات في ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بإجمالي 1027 قطعة سلاح و850 ألف طلقة أعيرة نارية مختلفة، و206 خزن اسلحة و6 نظارات ميدان و107 كيلوجرامات من المواد المتفجرة والتى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، وضبط 105 دانات مختلفة الأعيرة و 18 قنبلة يدوية الصنع.



وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، تم إكتشاف وتدمير 12 فتحة نفق بشمال سيناء، وإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لـ 30 ألف فرد من جنسيات مختلفة عبر كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.



كما تم ضبط 836 عربة و13 لودر و24 دراجة بخارية و11 دابة و 14عائمة تستخدم فى تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، فضلًا عن ضبط 241 جهازا للتنقيب عن المعادن و40 طنا للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و304 ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وضبط 2 طن من الأسمدة الفاسدة ، و 296 كيلو جرام مشغولات ذهبية وفضية.



كما تم ضبط 60 جهازا للإتصال عبر الأقمار الصناعية، ومليون و211 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل إحتوائها على مواد مسرطنة، وضبط مبالغ مالية بحوزة المهربين بما يوازي مبلغ مليون جنيه مصري.



ويستمر رجال حرس الحدود ليلا ونهارا فى إجهاض كافة المخططات التي تستهدف تقويض إستقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري والإقتصاد الوطني ودرء كافة المخاطر التى يحاول المهربون والخارجون عن القانون إلحاقها بالبلاد.



وتقوم قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية بتأمين حدود وسواحل الدولة بمواجهة 5560 كيلو متر تقريبًا منها 2640 كيلو متر حدودا برية و2920 كيلو متر حدودا ساحلية وذلك عبر شبكة ضخمة من نقاط المراقبة البرية والساحلية ونقاط التفتيش ومراجعة الطرق والسيطرة على العائمات والمعديات والكباري والأنفاق وعائمات البترول والمنافذ الحدودية المنتشرة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .



وتشارك قوات حرس الحدود فى تنفيذ المداهمات ودوريات التمشيط للطرق والوديان والدروب الوعرة ومناطق الظهير الصحراوي بجميع محافظات الجمهورية وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية لمنع أعمال التسلل والتهريب.



يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الحدود الإستراتيجية.