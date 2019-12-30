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تعرف على شريفة اشرف الحاصلة على فضية افريقيا للألواح الشراعية..فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:59 ص
شريفه اشرف
شريفه اشرف
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ريهام فيكتور
قالت شريفة أشرف ، الحاصلة على فضية بطولة افريقيا للألواح الشراعية ، إن رياضة الألواح الشراعية عبارة عن سبورة شراع تعتمد على الهواء والأمواج المائية ، مضيفة انه لابد انطلاق جميع المتسابقين فى نفس الوقت.

وأضافت شريفة أشرف ، خلال حوارها ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " dmc " ، أنه لابد على كل متسابق قراءه الهواء ، وتخطى الموج ، لربح السباق.

وأشارت الحاصلة على فضية بطولة افريقيا للألواح الشراعية ، إلى ان والدها كان يمارس مثل هذه الرياضة ، مؤكدة ان والدها زرع بها منذ طفولتها حبها لرياضة الألواح الشراعية ، مؤكدة أنها قامت بأداء اول مسابقة لها فى سن الـ 7 سنوات .

وتابعت الحاصلة على فضية بطولة افريقيا للألواح الشراعية ، أنها شاركت في بطولات عدة للجمهورية ، الى جانب البطولات الشتوية والافريقية ، لافتة الى انها شاركت فى بطولات العالم لهذا العالم بإيطاليا .

واكدت : " انها حصلت على فضية البطولة الأفريقية ، على الرغم من انها اصعب المسابقات التى مرت عليها في رياضة الألواح الشراعية ، كانت تتشارك مع 6 فتيات جزائريات وأخرى مصرية من الناشئات ، منوهة الى ان هذه الرياضة تتطلب لياقة جسدية جيدة ، واوضحت انها تتمنى نشر رياضة الألواح الشراعية لأنها غير معروفة حتى الآن بشكل كبير فى مصر .
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