بناء 6 غواصات نووية.. هل تستعد الهند للدخول في حرب مع جاراتها

قالت صحيفة هندوستان تايمز، إن الهند تعمل على تطوير ترسانتها الحربية وأسطولها البحري، وهذا ما دعاها إلى الإعلان عن بناء غواصات جديدة، حيث تزداد أهمية الغواصات في العمليات البحرية.



ووفقًا لتقرير البحرية الهندية، فمن المقرر أن تقوم الهند بناء 24 غواصة، بما في ذلك 6 غواصات نووية، وذلك رغم الاضطرابات الداخلية التي تواجهها الهند، والتي تأتي على خلفية قانون الجنسية، الذي يمنح الفارين من أماكن الصراعات حق التواجد في الهند والجنسية على ألا يكونوا من المسلمين.



وبرغم الاضطرابات، فإن الهند تقول إنها تحتاج الغواصات لأن ما لديها تقليدي يزيد عمره على 25 عامًا، وأن 13 غواصة تتراوح أعمارها بين 17 و32 عامًا.



في الوقت الحالي، تمتلك البحرية الهندية 15 غواصة تعمل بالكهرباء والديزل واثنتين نوويتين، و الغواصات هي من إنتاج روسي وفرنسي وألماني.