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فرج عبد الله: البرنامج الاقتصادى يسير بخطى ثابتة..فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:41 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور فرج عبد الله، مدرس الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن البرنامج الاقتصادى يسير بخطى ثابتة، لافتًا إلى أن معدل النمو كان يتراجع حيث سجل 2% وترجع حتى سجل 1.7 مليون جنيه ووصل الآن إلى 1.5 تريليون جنيه.

وأضاف الدكتور فرج عبد الله، خلال حديثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أنه معدل النمو تضاعف أكثر من 3 مرات وشهد طفرة غير عادية، ولم تكن من فراغ وكانت نتيجة لبرنامج قوى جدًا، موضحًا أن تضافر جهود الدولة والتناغم بين السياسات المختلفة أدى إلى تحقيق النجاحات التى شهدتها مصر.

وتابع أن معدل النمو سيصل إلى 6% خلال عام 2020، إضافة إلى تراجع فى معدلات البطالة، وتراجع فى الديون، بالإضافة إلى أنه من المتوقع تراجع وانخفاض الدين العام فى عام 2020.

وأوضح أن البرنامج الاقتصادى الذى تتبعه الدولة هو استدامة النمو، وجذب الاستثمارات من خلال تدشين المشروعات القومية الكبيرة والتى تعدت إلى أكثر من 45 مشروع مما أدى إلى توسع النشاط الاقتصادى فى مصر بشكل أفقى.

وأشار إلى أن إقامة المشروعات التنموية فى الظواهر الصحراوية والمدن الجديدة ادى إلى التنمية وتنشيط الاستثمار مما ادى إلى النمو المستدام فى المنطقة.


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