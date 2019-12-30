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ثقافة

ثقافة المنيا تناقش تربية الوعي الفكري الوسطي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:49 م
جمال الشرقاوي
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد بيت ثقافة مطاى ندوه تثقيفية بعنوان "تربية الوعي الفكري الوسطي" حاضرها الدكتور محمد عبد الظاهر أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر، فضيلة الشيخ عيسي محمد عبد الحفيظ باﻷوقاف وفضيلة الشيخ محمد جابر بالأوقاف، وذلك بالجمعية النسوية بمطاي، أدارها سيد البرادعي.

وتناولوا الحديث عن الوسطية في الإسلام وما التشدد والتطرف والمغالاة وما الإفراط والتفريط وأن الوسطية منهج يجب اتباعه وعن معنى التسامح وآداب الاختلاف والحوار البناء والوسطية من الناحية الاجتماعية والسياسية وأنه هو القوام السليم لبناء مجتمع أفضل من ناحية المنظور الفكري والثقافي، رؤية جوهرية من الناحية القانونية للفكر الوسطى الثابت الذي يقوم على أساس المستوى الفكري والثقافي للشباب وأنهم هم أساس بناء المستقبل.

قدمت فرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة المنيا كوكتيل من الأغانى المتنوعة منها " ليلة عيد،صافينى مرة،يااللى سامعنى كل دا كان ليه،غنى لى شوي شوي،كل اللى يشوفك،أهو دا اللى صار،اة يالللاى" مع الفنان احمد دسوقى، ويستكمل القصر ورشة التحبير "ابيض واسود' بقسم الفنون التشكيلية .
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