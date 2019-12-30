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فيديو جراف

أبرزها منع الحامل من العمل.. 10 قرارات تسري على السعوديين من يناير 2020

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مـيــــــس رضــــــا
تستعد المملكة العربية السعودية لتطبيق عدد من القرارات المهمة التى تهدف إلى تنظيم حياة الفرد والمجتمع السعودي في 2020، يستعرض أهمها صدى البلد:

قصر العمل فى تطبيقات توجيه السيارات مثل"أوبر" و"كريم" على السائقين السعوديين فقط.

تحمل الدولة المقابل المالى المقرر على العمالة الوافدة فى المنشآت الصناعية المرخص لها.

إلزام من يرغب فى العمل بمهنة أخصائي مختبرات باجتياز الاختبار السعودي لمزاولة المهنة.

فرض رسوم 10 ريالات على المسافرين فى الرحلات الداخلية لتمويل مشروعات تطوير البنية التحتية.

السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة بعد تجهيز وزارة الشؤون البلدية للضوابط اللازمة لإصدار الرخصة.

منع تشغيل المرأة الحامل ليلا بعد 24 أسبوعا والسماح لها بإجازة كاملة إذا لزم أمر الطبيب.

توفير بدل نقل خاص للعاملين ليلًا إلا فى حالة توفير وسيلة نقل.

الموافقة على استيراد طيور حية للمواطنين والشركات.

تطبيق لائحة الزكاة الجديدة على المستثمرين السعوديين والخليجيين المقيمين فى السعودية وليس على الأفراد.
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