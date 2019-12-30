عمرو نصار: لا يوجد خدمات لذوي الإعاقة في المحافظات

قال عمرو نصار، مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة: إن ذوي الإعاقة في المحافظات يفتقدون الكثير من الخدمات.





وأكد عمرو نصار، في تصريح لـ"صدى البلد " أنه على الرغم من أنه يجرى التنسيق مع المحافظات لاستكمال تعيين نسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة، إلا أنه لا يوجد شيء ملموس حتى الآن يبرز مدى الاهتمام بذوي الإعاقة في المحافظات.





وطالب عمرو نصار، بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، موضحا أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية يحمل آمالا وتوقعات لذوي الإعاقة في مصر كما يضع قواعد ميسرة لسير العمل الأهلي.



