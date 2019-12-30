الخارجية: مستمرون في الحفاظ على المصالح المصرية بالمحافل الدولية.. خدمة أجندة التنمية الوطنية وتلبية تطلعات الشعب بتحقيق الأمن والسلام.. دعم التعاون مع أفريقيا.. ودعم الاقتصاد المصري يتصدر أولوياتنا

انجازات الخارجية في 2019

* مصر تستضيف أول قمة بين الدول العربية وأعضاء الاتحاد الأوروبي

* تكثيف جهود تأمين المصالح والأهداف الوطنية في الدوائر العربية والأفريقية

* دعم العلاقات مع مختلف الدوائر الجغرافية الهامة لـــ مصر





العلاقات مع الاتحاد الأوروبي



استمرارًا لجهود وزارة الخارجية في تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ومؤسساته، إلى جانب العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية، تم خلال عام 2019 تنظيم عددًا من الزيارات والمقابلات الرئاسية والوزارية، فضلًا عن انعقاد عددًا من اللجان المشتركة وجولات المشاورات والمباحثات السياسية بين مصر والدول والمؤسسات الأوروبية المختلفة. وكان على رأس تلك الفعاليات استضافة مصر لأول قمة بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتلك الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يوميّ 24 و25 فبراير 2019 بشرم الشيخ، بحضور رؤساء دول وحكومات نحو 50 دولة من الجانبين، بهدف بحث سُبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية.



وخلص التقرير أن الدبلوماسية المصرية تتطلع لعام 2020 من أجل استكمال مسيرة الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية في الخارج من خلال مراجعة وتحليل جهودها وخطط العمل والأهداف التي سعت لتحقيقها على مدار عام 2019، ومن ثم الاستمرار في وضع ومتابعة الآليات التنفيذية للسياسات والتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية، بما يُحقق المصالح الوطنية للدولة المصرية ويُلبي تطلعات الشعب المصري الكريم.



ويأتي تحرك الدبلوماسية المصرية في الخارج انطلاقًا من التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الداخلية في البلاد وأولويات برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 - 2022، وعلى رأسها تحقيق التنمية الشاملة من خلال زيادة معدلات نمو الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخفيض البطالة، فضلا عن تطوير أداء كافة قطاعات ومؤسسات الدولة.



ومن هذا المنطلق، فقد شهد عام 2019 تكثيفًا لجهود وزارة الخارجية في تأمين المصالح والأهداف الوطنية في الدوائر العربية والأفريقية، فضلًا عن بقية الدوائر الجغرافية الهامة الأخرى في أوروبا وآسيا وغيرها، وكذا داخل المحافل الإقليمية والدولية التي تنشط فيها مصر، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي الذي تولت مصر رئاسته على مدار العام الجاري، حققت خلالها العديد من الإنجازات القارية الهامة وفقًا لخطة واضحة من أولويات العمل.

أصدرت وزارة الخارجية صباح اليوم الاثنين، تقريرا عن حصاد وإنجازات الدبلوماسيين خلال عام 2019 وأهداف الوزارة في العام الجديد 2020.وقال التقرير إن وزارة الخارجية ستستمر خلال عام 2020 في السعي نحو الحفاظ على المصالح المصرية، وكذا تطوير العلاقات المصرية مع الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية، وتعميق التعاون الثنائي مع الاقتصاديات البازغة والدول الكبرى ذات العلاقة الإستراتيجية مع مصر، بجانب تأمين المصالح المصرية في المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، بما يخدم أهداف أجندة التنمية الوطنية في مصر 2030، وبما يُلبي تطلعات الشعب المصري نحو التنمية والأمن والاستقرار والسلام.ونوه التقرير إلى أن الخارجية تعمل من أجل حماية المصالح المصرية في كافة دوائر وملفات السياسة الخارجية وفقًا لتكليفات القيادة السياسية، لاسيما من خلال الاستمرار في التعاون مع كافة الأطراف المعنية لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، فضلًا عن حل الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.وشدد التقرير على أن الدبلوماسية المصرية ستواصل تكثيف تحركاتها على مستوى القارة الأفريقية عبر العمل على دعم مسار التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية، وكذا تعظيم استفادة دول القارة من إنجازات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا، ودفع جهود تسوية النزاعات وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في أفريقيا، ومتابعة تنفيذ أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.ورصد التقرير جهود وزارة الخارجية في دعم الاقتصاد المصري من خلال تعزيز المصالح الاقتصادية المصرية، عبر نشاطها في إطار المحافل متعددة الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية، بما يخدم أجندة التنمية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك من خلال المُساهمة في تنظيم المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط يومي 24 و25 يوليو، بالتعاون مع وزارة البترول والمُشاركة في الاجتماع الأول لجلسة الحوار المصري الأمريكي في مجال الطاقة في 14 سبتمبر 2019، فضلًا عن المشاركة في الدورة الـ ١٠٤ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في الفترة من ١ إلى ٤ سبتمبر ٢٠١٩.