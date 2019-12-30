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برلمان

طلب إحاطة أمام البرلمان بسبب تهديد 4500 أسرة بمركز شبين الكوم بالطرد من منازلهم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:39 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قدمت الدكتورة شيرين القشاش عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الزراعة عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة بشأن تهديد أكثر من 4500 أسرة من أهالى قرية ميت خلف مركز شبين الكوم بالطرد من منازلهم من هيئة الإصلاح الزراعى بالمنوفية، وذلك بعد أن قامت الهيئة بتهديدهم واتخاذ الإجراءات القانونية لطردهم من منازلهم.

وقالت الدكتورة شيرين القشاش فى طلب الإحاطة: إنه بعد 50 عاما من حصول هذه الأسر على قطع الأراضى وإقامتهم فيها، فوجئوا بأن هيئة الإصلاح الزراعى بالمنوفية قامت بوضع تقديرات جزافية لسعر متر الأرض بقيمة تقديرية بلغت 950 جنيهًا للمتر.

وتابعت: علما بأن طلبات الشراء مقدمة عندهم من أكثر من خمسين عاما ولم يتم فحصها بسبب إهمالهم وعدم الإحساس بالأهالي حتى أسقطوا كثيرا من التقديرات وطلبوا من الأهالى تقديم طلبات شراء جديدة، الأمر الذى أدى إلى تحمل آلاف الأسر نتيجة الأخطاء والإهمال من قبل الهيئة نتيجة سنوات سابقة تجاهلوا فيها طلباتهم.

وطالبت النائبة شيرين القشاش عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة حل هذه المشكلة حفاظًا على آلاف الأسر من التشرد والطرد من أماكنهم المتواجدون بها منذ أكثر من 50 عام ، وتخفيف العبء عن كاهلهم.
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