أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث بورسعيد.. السودان يقر ميزانية 2020 .. وإطلاق نار بكنيسة فى تكساس الأمريكية.. أبرز عناوين الصحف الكويتية

الخارجية:
نحترم سيادة إيران ووحدة أراضيها بما فيها إقليم الأهواز
أمير الكويت:
أمير الكويت:
تفجير مقديشيو عمل إجرامي شنيع
الرئيس العراقي:
الرئيس العراقي:
احترام ارادة الشعب في الاصلاح
عشرات القتلى والجرحى في غارات أمريكية على «كتائب حزب الله» بالعراق وسوريا
زعيم كوريا الشمالية:
عشرات القتلى والجرحى في غارات أمريكية على «كتائب حزب الله» بالعراق وسوريا
زعيم كوريا الشمالية:
حان وقت التحول الحاسم
إسبر:
إسبر:
واشنطن اتخذت إجراءات هجومية ناجحة ضد جماعة ترعاها إيران
تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
محليا، سلطت صحيفة الوطن الضوء على إرسال امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث السير الذي وقع على احد الطرق في محافظة بورسعيد واسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين مبتهلا الى الباري جل وعلا ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.
وأفادت صحيفة القبس بإرسال الأمير برقية تعزية إلى الرئيس الصومالي محمد فرماجو بضحايا انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش أمنية في العاصمة مقديشيو، أكد خلالها استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين.
وأشارت صحيفة الراي إلى اجتماع نائب وزير الخارجية مع سفير الجمهورية الايرانية لدى الكويت محمد ايراني اذ تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى ما تردد عن عقد اجتماع في دولة الكويت لعدد من البرلمانيين بشأن موضوع الأهواز.
وأكد خلال اللقاء على "ثوابت السياسة الخارجية لدولة الكويت القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحسن الجوار" مشيرا الى "الاستياء من عقد مثل هذا الاجتماع الذي تم بصفة شخصية دون الحصول على موافقة الجهات المعنية وأن الجهات المعنية قد باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد" مشددا على احترام دولة الكويت لسيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية ووحدة أراضيها بما فيها إقليم الأهواز.
وأفادت صحيفة الجريدة باستقرار سعر صرف الدولار الامريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 0.303 دينار في حين ارتفع اليورو إلى مستوى 0.339 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد.
عربيا وإقليميا، سلطت صحيفة الأنباء الضوء على بيان رئاسة أمن الدولة في السعودية حول تفاصيل مقتل إرهابيين اثنين واعتقال ثالث خلال عملية أمنية وقعت بمدينة الدمام شرقي المملكة قبل أيام.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة السعودي القول إنه "نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون بتجهيزها بالمتفجرات".
وأضاف أن الجهود تمكنت من رصد وجود المركبة ويقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع (الملك سعود) بمدينة (الدمام) صباح الأربعاء الماضي.
وأوضح أنه "عند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما".
وركزت صحيفة الراي على تصريح وزير المالية إبراهيم البدوي يوم أمس الأحد بأن السودان أقر ميزانية 2020 التي تتضمن عجزا كليا يبلغ حجمه 73 مليار جنيه سوداني(1.62 مليار دولار).
ووافق مجلس السيادة الحاكم ومجلس الوزراء على أول ميزانية للسودان منذ الإطاحة بعمر حسن البشير الذي شابت السنوات الأخيرة من حكمه الذي استمر فترة طويلة مخاوف اقتصادية عميقة.
وتتوقع الميزانية إيرادات تبلغ 568.3 مليار جنيه سوداني (12.63 مليار دولار) وتتضمن أيضا زيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم.
وأبرزت صحيفة الوطن تأكيد الرئيس العراقي برهم صالح أمس الأحد احترام ارادة الشعب في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية لبلاده.
ونقلت الرئاسة العراقية في بيان عن صالح القول خلال لقاء مع السفير الياباني ببغداد ناوفومي هاشيموتو إنه يتعين "دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام ارادة الشعب العراقي في الاصلاح ورفض اي تدخل خارجي في السياسة الداخلية".
وبشأن العلاقات الثنائية أشاد الرئيس العراقي بأهمية العلاقات مع اليابان وضرورة الارتقاء بها في المجالات كافة فضلا عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية اعادة الإعمار.
وفي الشأن نفسه، أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، استئناف العمل في حقل الناصرية النفطي جنوبي البلاد، بعد توقف دام يوم واحد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إنه تم صباح اليوم، استئناف العمل بحقل الناصرية النفطي، مبينا أن استئناف العمل والإنتاج جاء بعد توقف دام يوما واحدا بسبب قطع الطرق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين، مع تعذر وصول العاملين للحقل.
وأوضح المتحدث أنه تم إخلاء الطريق منذ يوم أمس الأحد وأصبحت الطرق سالكة أمام العاملين، مشيرا إلى أن استئناف العمل تم بطاقاته الاعتيادية.
دوليا، أشارت صحيفة الوطن إلى استهداف الجيش الأمريكي، مساء الأحد، مقارا لميليشيات عراقية موالية لإيران في كل من سوريا والعراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ردا على استهداف الميليشيات المتكرر للقوات الأميركية.
وقال البنتاجون في بيان رسمي إن صواريخ الغارات الذي نفذتها طائرات حربية طالت 5 أهداف لما يسمى "كتائب حزب الله العراقي" الموالية لإيران، الذي يرتبط ارتباط وثيقا بالحرس الثوري، الذي أدرجته واشنطن على قائمة الإرهاب قبل أشهر.
وارتفعت حصيلة القتلى من جراء القصف الأميركي الذي وقع قبل يومين من العام الجديد إلى 25 قتيلا وأكثر من 40 جريحا؛ وكانت الأهداف التي تعرضت للقصف على النحو التالي: 3 أهداف في العراق و 2 في سوريا.
وذكرت صحيفة القبس أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أكد، اليوم الإثنين،إن الهجمات التي تم تنفيذها على ميليشات حزب الله في العراق، كانت ناجحة والمسؤولون ناقشوا خيارات أخرى مع الرئيس ترامب، موضحا أن الخطوات الهجومية التي نفذت جاءت ضد جماعة ترعاها إيران في العراق.
وقالت صحيفة الجريدة إن شخصان لقيا حتفهما وأصيب ثالث وحالته حرجة مساء أمس ألأحد بعد إطلاق نار داخل كنيسة في وايت سيتلمنت ، بولاية تكساس جنوب وسط الولايات المتحدة.
وقالت السلطات إن الشرطة استجابت لبلاغات عن إطلاق نار في كنيسة ويست فريواي كرايست في الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.
وقالت ماكارا تراستي المتحدثة باسم هيئة إسعاف " ميدستار موبايل هيلثكير" لشبكة "أن بي سي نيوز": تم العثور على شخصين على الأقل مقتولين في مكان الحادث.
وأوضحت صحيفة الوطن تحذير الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون القادة الرئيسيين لحزب العمال (الحاكم) من ان بلاده تشهد "وضعًا اقتصاديًا خطيرًا"، داعيًا الى اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لذلك.
وتأتي تصريحاته التي اوردتها وسائل الاعلام الرسمية، الاثنين، خلال الدورة العامة للحزب التي افتتحت السبت، قبل أيام من انقضاء مهلة حددها كيم لواشنطن حتى نهاية السنة، لتبدل موقفها في المفاوضات بشأن ملف بلاده النووي.
ويعقد الحزب دورته العامة في ظل تزايد التكهنات حول احتمال أن تكون بيونغ يانغ تعد لتجربة صاروخ عابر للقارات بعدما توعدت بتقديم "هدية لعيد الميلاد" للولايات المتحدة.
وأشارت صحيفة الراي إلى إعلان الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، الأحد، من مقر إقامته في الأرجنتين أن حزبه سيعلن في يناير مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في بوليفيا.
وسيجتمع قادة تسع مقاطعات بوليفية ومسؤولين اجتماعيين من «الحركة من أجل الاشتراكية» في الأرجنتين التي انتقل إليها موراليس بعد مغادرته البلاد، من أجل انتخاب مرشحي الحزب للرئاسة ونيابة الرئاسة.
تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
محليا، سلطت صحيفة الوطن الضوء على إرسال امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث السير الذي وقع على احد الطرق في محافظة بورسعيد واسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين مبتهلا الى الباري جل وعلا ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.
وأفادت صحيفة القبس بإرسال الأمير برقية تعزية إلى الرئيس الصومالي محمد فرماجو بضحايا انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش أمنية في العاصمة مقديشيو، أكد خلالها استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين.
وأشارت صحيفة الراي إلى اجتماع نائب وزير الخارجية مع سفير الجمهورية الايرانية لدى الكويت محمد ايراني اذ تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى ما تردد عن عقد اجتماع في دولة الكويت لعدد من البرلمانيين بشأن موضوع الأهواز.
وأكد خلال اللقاء على "ثوابت السياسة الخارجية لدولة الكويت القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحسن الجوار" مشيرا الى "الاستياء من عقد مثل هذا الاجتماع الذي تم بصفة شخصية دون الحصول على موافقة الجهات المعنية وأن الجهات المعنية قد باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد" مشددا على احترام دولة الكويت لسيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية ووحدة أراضيها بما فيها إقليم الأهواز.
وأفادت صحيفة الجريدة باستقرار سعر صرف الدولار الامريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 0.303 دينار في حين ارتفع اليورو إلى مستوى 0.339 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد.
عربيا وإقليميا، سلطت صحيفة الأنباء الضوء على بيان رئاسة أمن الدولة في السعودية حول تفاصيل مقتل إرهابيين اثنين واعتقال ثالث خلال عملية أمنية وقعت بمدينة الدمام شرقي المملكة قبل أيام.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة السعودي القول إنه "نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون بتجهيزها بالمتفجرات".
وأضاف أن الجهود تمكنت من رصد وجود المركبة ويقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع (الملك سعود) بمدينة (الدمام) صباح الأربعاء الماضي.
وأوضح أنه "عند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما".
وركزت صحيفة الراي على تصريح وزير المالية إبراهيم البدوي يوم أمس الأحد بأن السودان أقر ميزانية 2020 التي تتضمن عجزا كليا يبلغ حجمه 73 مليار جنيه سوداني(1.62 مليار دولار).
ووافق مجلس السيادة الحاكم ومجلس الوزراء على أول ميزانية للسودان منذ الإطاحة بعمر حسن البشير الذي شابت السنوات الأخيرة من حكمه الذي استمر فترة طويلة مخاوف اقتصادية عميقة.
وتتوقع الميزانية إيرادات تبلغ 568.3 مليار جنيه سوداني (12.63 مليار دولار) وتتضمن أيضا زيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم.
وأبرزت صحيفة الوطن تأكيد الرئيس العراقي برهم صالح أمس الأحد احترام ارادة الشعب في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية لبلاده.
ونقلت الرئاسة العراقية في بيان عن صالح القول خلال لقاء مع السفير الياباني ببغداد ناوفومي هاشيموتو إنه يتعين "دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام ارادة الشعب العراقي في الاصلاح ورفض اي تدخل خارجي في السياسة الداخلية".
وبشأن العلاقات الثنائية أشاد الرئيس العراقي بأهمية العلاقات مع اليابان وضرورة الارتقاء بها في المجالات كافة فضلا عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية اعادة الإعمار.
وفي الشأن نفسه، أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، استئناف العمل في حقل الناصرية النفطي جنوبي البلاد، بعد توقف دام يوم واحد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إنه تم صباح اليوم، استئناف العمل بحقل الناصرية النفطي، مبينا أن استئناف العمل والإنتاج جاء بعد توقف دام يوما واحدا بسبب قطع الطرق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين، مع تعذر وصول العاملين للحقل.
وأوضح المتحدث أنه تم إخلاء الطريق منذ يوم أمس الأحد وأصبحت الطرق سالكة أمام العاملين، مشيرا إلى أن استئناف العمل تم بطاقاته الاعتيادية.
دوليا، أشارت صحيفة الوطن إلى استهداف الجيش الأمريكي، مساء الأحد، مقارا لميليشيات عراقية موالية لإيران في كل من سوريا والعراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ردا على استهداف الميليشيات المتكرر للقوات الأميركية.
وقال البنتاجون في بيان رسمي إن صواريخ الغارات الذي نفذتها طائرات حربية طالت 5 أهداف لما يسمى "كتائب حزب الله العراقي" الموالية لإيران، الذي يرتبط ارتباط وثيقا بالحرس الثوري، الذي أدرجته واشنطن على قائمة الإرهاب قبل أشهر.
وارتفعت حصيلة القتلى من جراء القصف الأميركي الذي وقع قبل يومين من العام الجديد إلى 25 قتيلا وأكثر من 40 جريحا؛ وكانت الأهداف التي تعرضت للقصف على النحو التالي: 3 أهداف في العراق و 2 في سوريا.
وذكرت صحيفة القبس أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أكد، اليوم الإثنين،إن الهجمات التي تم تنفيذها على ميليشات حزب الله في العراق، كانت ناجحة والمسؤولون ناقشوا خيارات أخرى مع الرئيس ترامب، موضحا أن الخطوات الهجومية التي نفذت جاءت ضد جماعة ترعاها إيران في العراق.
وقالت صحيفة الجريدة إن شخصان لقيا حتفهما وأصيب ثالث وحالته حرجة مساء أمس ألأحد بعد إطلاق نار داخل كنيسة في وايت سيتلمنت ، بولاية تكساس جنوب وسط الولايات المتحدة.
وقالت السلطات إن الشرطة استجابت لبلاغات عن إطلاق نار في كنيسة ويست فريواي كرايست في الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.
وقالت ماكارا تراستي المتحدثة باسم هيئة إسعاف " ميدستار موبايل هيلثكير" لشبكة "أن بي سي نيوز": تم العثور على شخصين على الأقل مقتولين في مكان الحادث.
وأوضحت صحيفة الوطن تحذير الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون القادة الرئيسيين لحزب العمال (الحاكم) من ان بلاده تشهد "وضعًا اقتصاديًا خطيرًا"، داعيًا الى اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لذلك.
وتأتي تصريحاته التي اوردتها وسائل الاعلام الرسمية، الاثنين، خلال الدورة العامة للحزب التي افتتحت السبت، قبل أيام من انقضاء مهلة حددها كيم لواشنطن حتى نهاية السنة، لتبدل موقفها في المفاوضات بشأن ملف بلاده النووي.
ويعقد الحزب دورته العامة في ظل تزايد التكهنات حول احتمال أن تكون بيونغ يانغ تعد لتجربة صاروخ عابر للقارات بعدما توعدت بتقديم "هدية لعيد الميلاد" للولايات المتحدة.
وأشارت صحيفة الراي إلى إعلان الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، الأحد، من مقر إقامته في الأرجنتين أن حزبه سيعلن في يناير مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في بوليفيا.
وسيجتمع قادة تسع مقاطعات بوليفية ومسؤولين اجتماعيين من «الحركة من أجل الاشتراكية» في الأرجنتين التي انتقل إليها موراليس بعد مغادرته البلاد، من أجل انتخاب مرشحي الحزب للرئاسة ونيابة الرئاسة.