أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث بورسعيد.. السودان يقر ميزانية 2020 .. وإطلاق نار بكنيسة فى تكساس الأمريكية.. أبرز عناوين الصحف الكويتية

الخارجية:

نحترم سيادة إيران ووحدة أراضيها بما فيها إقليم الأهواز

أمير الكويت:

تفجير مقديشيو عمل إجرامي شنيع

الرئيس العراقي:

احترام ارادة الشعب في الاصلاح

عشرات القتلى والجرحى في غارات أمريكية على «كتائب حزب الله» بالعراق وسوريا

زعيم كوريا الشمالية:

حان وقت التحول الحاسم

إسبر: